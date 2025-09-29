Halloween en Parque Warner: espectáculos, zonas de terror y muchos sustos

En Parque Warner hay dos formas de vivir Halloween: de día y de noche. Por el día, además de todas las atracciones habituales, a partir del 27 de septiembre en Teatro Hollywood se estrena el show de “Drácula” Un nuevo musical inspirado en una de las obras más oscuras de la literatura que sumergirá a los visitantes en el tenebroso castillo del Conde Drácula en Transilvania acompañando a un joven abogado inglés en su atormentada historia de amor.

La ambientación espeluznante contínua en las calles del Parque, con zonas de terror como “Ghost Town”. Los más valientes también podrán adentrarse en pasajes del terror como “Expedientes Warren”-con nueva escena basada en la nueva película recién estrenada “Expedientes Warren: El Último Rito”-, que se suma a otros pasajes disponibles durante el día: “Crime Alley: Night of Chaos” (en el que habrá que enfrentarse a todos los villanos de Gotham City), “La Monja” e “IT Experience”.

Y los más pequeños también podrán vivir en familia la experiencia de Halloween en Parque Warner en “Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition”, un show en el que los personajes más conocidos y queridos por los niños aparecerán disfrazados con trajes de temática Halloween. También, en Cartoon Village, se podrá disfrutar de animación callejera adaptada para el público infantil con especialistas caracterizados para la ocasión.

El terror continúa en otras experiencias exclusivas del parque como el show musical “El Día de los Muertos”, en Old West Territory, y desfiles que llenarán el parque de color (oscuro, en este caso) como “Superstars of Halloween Parade” y “Trick or Treat Party Parade”, con personajes tematizados para la ocasión y carrozas únicas para un Halloween que promete ser inolvidable.

Las Halloween Scary Nights, eventos especiales que tendrán lugar el 10, 17, 24 y 31 de octubre. Warner

Y para las criaturas de la noche… Halloween Scary Nights

Y si te consideras lo bastante atrevido y noctámbulo, al caer la noche no puedes perderte bajo ningún concepto las Halloween Scary Nights, eventos especiales que tendrán lugar el 10, 17, 24 y 31 de octubre. En esta cuarta edición, con tu entrada podrás acceder a los siete Pasajes del Terror, cuatro Scare Zones y a las atracciones más cañeras, como Batman Gotham City Escape, La Venganza del Enigma, Superman: Atracción de Acero, Shadows of Arkham o Stunt Fall, en un horario excepcional. Para las tres primeras fechas, el horario será desde las 22:00h hasta las 03:00h. Y en la noche más mágica y terrorífica, la del 31 de octubre, el terror se extenderá desde las 24:00h hasta las 05:00h (con acceso 2h antes al evento).

Entre las novedades para estas Halloween Scary Nights destaca una nueva Scare Zone llamada: “Cronohorror”. Será la zona de terror más grande de la historia del parque, con más de 50 lúgubres personajes que se mezclarán con los visitantes buscando darles el susto de su vida. Pero cuidado también con las otras tres Scare Zones. The Evil Party teñirá de sombras DC Super Heroes World. La zona de Movie World Studios se convertirá en una pesadilla de navidad con Eternal Winterland. Y por si no has tenido suficientes sustos, hordas de seres de ultratumba te esperan en Old West Invasion, un pueblo fantasma ubicado en Old West Territory.

La entrada especial de las Halloween Scary Nights también da acceso a los siete pasajes del terror de Parque Warner que estarán abiertos hasta el fin de la noche: “La Monja”, “Crime Alley: Night of Chaos”, “IT Experience”, “Arkham”, “La Maldición de Río Bravo”, “La Llorona” y “Expedientes Warren” (con la nueva escena inspirada en la última película de la franquicia). ¿Serás lo bastante valiente para adentrarte en todos? ¡Demuéstralo! ¡Te esperamos!

Más información en https://www.parquewarner.com/