Weekendesk ha presentado un rebranding. ¿Qué representa este cambio y cómo se conecta con vuestro universo de regalos?

Este rebranding marca un paso adelante en nuestra historia. Durante años hemos sido líderes en escapadas temáticas y de corta duración, pero ahora queremos ir más allá de ofrecer una simple noche de hotel: buscamos inspirar momentos de desconexión, reconexión y de calidad. Ya sea en un spa, con un late check out o una cena especial… Con Weekendesk no se trata solo de reservar un hotel, sino de entrar en lo que llamamos el Weekendesk Mode: ese estado mental de pausa, calma y disfrute que cualquiera puede activar para reconectar con lo esencial.

Nuestra nueva identidad visual refleja eso: colores naturales, tipografías limpias y una fotografía más auténtica y cálida. Todo pensado para transmitir cercanía y verdad.

Y en ese contexto, nuestros productos de regalo cobran una relevancia especial. Queremos consolidarnos como el referente en experiencias regalo en Europa. Porque regalar una escapada es regalar tiempo, emociones y recuerdos que se quedan para siempre.

Escapadas románticas únicas con Weekendesk

Vuestro catálogo de regalos se amplía con varias opciones. ¿Cómo las describirías?

Ofrecemos tres formas de regalar experiencias inolvidables:

● Cajas regalo: Son temáticas y permiten sorprender a tus seres queridos con una selección de escapadas de ensueño perfectas para cada ocasión: Una celebración, un cumpleaños, una boda, un aniversario… Y lo mejor es que la persona que recibe el regalo elige dónde y cuándo vivir su experiencia. Son regalos inolvidables, flexibles y un acierto asegurado, especialmente ahora que se acerca la Navidad.

● Escapada regalo: es la opción ideal para quienes quieren elegir la experiencia exacta que van a regalar, ya sea una noche romántica, un spa o una escapada gastronómica. La persona que recibe el regalo elige después cuándo viajar. Es una forma directa, personal y muy práctica de regalar una pausa.

● Tarjeta regalo Weekendesk: se trata de un regalo 100 % flexible. Es válida para todas nuestras escapadas y puede usarse en una o varias veces, según el importe. Es perfecta para quienes prefieren dejar libertad total a quien la recibe: elegir destino, fecha y tipo de experiencia.

Todas comparten la misma esencia: convertir cualquier ocasión en un gran momento de desconexión.

¿Por qué esta apuesta por el regalo cobra especial importancia ahora?

Estamos en un momento del año en el que las personas buscan sorprender de manera significativa. Con el Black Friday y la Navidad, crece el deseo de regalar algo con valor emocional, no solo material. Y ahí es donde Weekendesk tiene mucho que aportar.

Una escapada regalo representa tiempo compartido, desconexión real y experiencias de calidad con nuestros seres queridos. Por eso, esta temporada queremos ser la marca que inspira a regalar momentos, no cosas materiales.

Relax absoluto con Weekendesk bienestar Weekendesk

El nuevo diseño de las cajas regalo también forma parte de esta transformación. ¿Qué buscabais transmitir con ellas?

Queríamos que nuestras cajas fueran mucho más que un ‘envoltorio’. Por dentro y por fuera, reflejan los valores del nuevo Weekendesk: sencillez, calidez y emoción.

Sus tonos naturales, el degradado suave y el acabado hacen que cada caja sea un objeto bonito y memorable, una “caja de recuerdos” donde guardar fotos, entradas o pequeños objetos del viaje. No es solo un regalo, sino toda una experiencia.

¿Cómo encaja este nuevo enfoque con el concepto Weekendesk Mode?

El Weekendesk Mode, o We Mode, es el corazón de nuestra marca. Es ese estado mental que se activa cuando decides hacer una pausa, disfrutar del presente y reconectar con lo importante.

Nuestras cajas, tarjetas y escapadas regalo son la forma perfecta de invitar a otros a vivir ese modo de vida. Porque no se trata solo de regalar una escapada, sino de regalar algo que hará que la otra persona se sienta bien.

¿Qué objetivos os marcáis de cara a esta nueva etapa?

Queremos seguir inspirando a más personas a regalar y vivir experiencias. Nuestro objetivo es que Weekendesk se convierta en sinónimo de regalo emocional: ese que no se olvida, que se disfruta y que hasta se colecciona.

Bajo nuestro nuevo eslogan “Colecciona experiencias”, seguiremos ampliando nuestra oferta con hoteles con encanto, experiencias gastronómicas, wellness y románticas, además de nuevas colaboraciones.

Y sobre todo, queremos seguir ayudando a la gente a desconectar y a disfrutar de momentos auténticos y de calidad, porque no siempre hay tiempo para un gran viaje, pero siempre hay tiempo para un buen respiro.

Escapadas gastronómicas para disfrutar con Weekendesk

Sobre Weekendesk

Weekendesk es la plataforma líder en escapadas cortas y experiencias temáticas en Europa. Con presencia en España, Francia, Bélgica e Italia, ofrece miles de experiencias únicas pensadas para desconectar, reconectar y disfrutar de la vida en modo Weekendesk.

Más que viajes, Weekendesk crea recuerdos para regalar y vivir.