Ranking de las cuentas remuneradas con el interés más alto

El Banco Central Europeo ha dado un respiro a los ahorradores. La estabilización de los tipos de interés ha provocado que los bancos moderen sus recortes y que algunos, incluso, mejoren la rentabilidad de sus productos de ahorro.

Noviembre ofrece oportunidades para los perfiles más conservadores, con cuentas remuneradas que alcanzan el 5% TAE. Por lo general, las cuentas más rentables suelen tener algún tipo de limitación. “Algunos bancos obligan al cliente a domiciliar su nómina y otros limitan el saldo máximo remunerable, por eso es importante leer la letra pequeña del producto”, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Bankinter ofrece un 5% TAE

La entidad comercializa una cuenta para clientes con nómina con una rentabilidad del 5% TAE el primer año y del 2% TAE el segundo para un saldo de hasta 10.000 euros, por lo que el cliente puede ganar hasta 680 euros brutos en dos años.

La Cuenta Nómina de Bankinter no tiene comisiones de mantenimiento y, para conseguir ese interés, hace falta domiciliar una nómina de al menos 800 euros, pagar tres recibos al trimestre y hacer tres compras con tarjeta cada tres meses (la tarjeta no tiene coste).

Raisin paga un 3,33% TAE

Los ahorradores que no quieran cambiar su nómina de banco pueden ganar un 3,33% TAE con la Cuenta Bienvenida para nuevos clientes de Raisin. Permite rentabilizar hasta 60.000 euros sin comisiones y sin condiciones, pero solo dura tres meses. Pasado ese plazo, el cliente puede recuperar su dinero y llevárselo a otro banco o moverlo a alguno de los más de cien productos de ahorro (cuentas y depósitos) que comercializa Raisin con un par de clics y seguir ganando intereses.

Revolut ofrece un 2,27% TAE

La cuenta de ahorro de Revolut, banco online con 4,7 millones de clientes en España, ofrece una rentabilidad base del 1,25% TAE para un saldo de hasta 100.000 euros. Es la única cuenta que paga los intereses diariamente. Para conseguir este interés solo hace falta contratar una cuenta sin comisiones estándar en Revolut y, posteriormente, abrir la cuenta de ahorro, que también es gratuita, a través de su app. Sin embargo, los clientes que contraten un plan premium pueden ganar hasta un 2,27% TAE. Los planes de pago de Revolut cuestan entre 3,99 y 55 euros al mes.

Trade Republic da un 2,02% TAE sin límite

Muchos bancos limitan el saldo máximo remunerado. Trade Republic no. Su cuenta de ahorro renta al 2,02% TAE sin límite de importe, por lo que el cliente puede rentabilizar todos sus ahorros. En cualquier caso, en HelpMycash recomiendan no ingresar más de 100.000 euros, que es el importe máximo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. La cuenta no tiene comisiones ni exige una nómina.

Banco Mediolanum paga un 1,50% TAE

La Cuenta Única de Banco Mediolanum tiene una rentabilidad del 3% TIN durante seis meses para un saldo de hasta 15.000 euros (oferta para nuevos clientes). A partir de los seis meses, no paga intereses, por lo que la rentabilidad durante el primer año es del 1,50% TAE. La cuenta no tiene gastos de mantenimiento siempre y cuando el titular reciba cada mes ingresos por un importe de 700 euros o más o tenga más de 3.000 euros invertidos en fondos, planes de pensiones o seguros de vida.