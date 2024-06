El secreto de Carmen Lomana para lucir ese 'efecto buena cara' y 'glow' en verano es esta DD Cream de venta en farmacia

Carmen Lomana siempre tiene los mejores consejos de belleza, y ahora nos ha desvelado su secreto de belleza mejor guardado para lucir ese 'efecto buena cara' y 'glow' que tanto buscamos en esta época estival, sin maquillaje. Porque sí, es posible y también en una piel más madura como la de la socialite, que aunque no lo parezca ya ha cumplido más de 70 años.

Carmen Lomana es fan de la DD Cream Nude Skin Perfection fotoprotectos SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics que también utiliza Paula Echevarría o Eugenia Osborne, y que es un imprescindible para todas las redactoras de belleza. Y aunque nuestras celebrities la usen durante todo el año, sobre todo lo hacen en primavera y verano donde no queremos utilizar ni una pizaca maquillaje para notar un rostro menos pesado cuando suben las temperaturas. Eso sí, sin renunciar al 'efecto buena cara', sobre todo con el primer bronceado de la temporada. Y todo eso es lo que nos aporta esta DD Cream Atashi, de Phergal Laboratorios.

"Si pruebo algo y me gusta, no lo cambio, y esta DD Cream de Atashi Cellular es simplemente fantástica para el día a día. Unifica el tono, reduce manchas y arrugas, tiene un increíble efecto lifting gracias al Spilanthol 50 y aporta un tono dorado con efecto No Makeup, Makeup ideal. Por lo que ahora con el calor, es perfecta para prescindir del maquillaje y lucir una piel radiante y natural. No me canso de recomendárosla porque es fabulosa!", explica Carmen Lomana en este vídeo en su cuenta de Instagram.

¿Aún no sabes que nos aporta una DD Cream? Es un tratamiento facial antiedad que combina los beneficios de varias cremas en una sola, incluyendo los beneficios de una BB cream (bálsamo perfeccionador de la piel), una CC cream (crema correctora de color), y una hidratante con protección solar. La "DD" en DD cream significa "defensa diaria" o "dinámica diaria" y se utiliza para hidratar la piel, corregir imperfecciones, igualar el tono del rostro, y proporcionar protección contra los rayos UV del sol. También puede ayudar a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, y la de Carmen Lomana es la que todas nuestras famosas, amigas y madres adoran, la DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics. De hecho, para 9 de cada 10 mujeres la DD Cream es el aliado perfecto para un efecto buena cara*, y para las chicas de nuestra redacción también.

La DD Cream de Atashi que está disponible en su web, y de venta en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi(rebajada en su web a 31,06 euros)

La DD Cream que funciona como tratamiento antiedad 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es un tratamiento ideal para realzar tu belleza natural y además lucir perfecta en el día a día como hace Carmen Lomana en primavera y verano para ese efecto no make-up -make up, y además con SPF 15. Un producto que funciona como tratamiento, aportando luminosidad y buena cara al instante. Contiene Activos de las Células Nativas de Flores y Extractos Biotecnológicos como el Extracto tecnológico de Gardenia Jasminoides que incrementa la producción de colágeno y restaura la matriz celular, junto con el Spilanthol 50 que alisa y disminuye las arrugas y líneas de expresión. Porque esta DD Cream de Atashi tiene, además, una acción miorelajante, con efecto acumulativo que aporta a nuestra piel un potente efecto tensor y decontractor, reduciendo un 16% el tamaño de las arrugas por su efecto lifting, si la usamos a diario en nuestra rutina beauty como hace Carmen. Además, de Micropigmentos ultraintensos y un compuesto Liposomado de Retinol, Vitaminas C y E, también contiene Perla Negra, rica en minerales marinos, que sirve para realzar la sensualidad de la piel, unificar el tono y atenuar esas imperfecciones que tan poco nos gusta. Unos ingredientes que junto con el Acticire con microemulsión de aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam, subliman la piel al instante, y le devuelven esa luminosidad perdida y le dan un aspecto eternamente joven, sin necesidad de usar maquillaje.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. Atashi Cellular Cosmetics

Esta DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi no solo ha conquistado a nuestras famosas, y a las redactoras, también a las lectoras de los medios especializados en belleza. Además, ha sido galardonada con el Premio Clara belleza Mejor Producto de Farmacia en 2023; y Mejor Producto de Maquillaje en 2024, por segundo año consecutivo.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi

¿Cómo aplicar la DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 de Atashi? Sobre la piel limpia del rostro y cuello o después de aplicar tu tratamiento hidratante habitual. Es muy fácil de aplicar, lo puedes hacer directamente con las manos, extendiendo el producto con las yemas de las manos por frente, nariz, mentón y mejillas para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel.

Porque cuando suben las temperaturas y llega el verano, solo queremos lucir un 'efecto buena cara' sin necesidad de maquillaje como hace Carmen Lomana con la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. ¿Te apuntas a probarla? ¡Nosotras ya no la sacamos de nuestro neceser!

Desde hace 40 años Phergal Laboratorios ha liderado el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, de las editoras de belleza, con una larga trayectoria avalada por sus resultados y por la confianza de las consumidoras. Atashi Cellular Cosmetics pertenece al grupo de Phergal Laboratorios, por ello las calidad y resultados de sus producto siempre está asegurado. Un conocimiento que es una forma de ser, junto con la filosofía de innovación constante y la búsqueda de la excelencia en el ámbito galénico que les permite, año tras año, producir cosméticos con eficacia probada, que dan salud y belleza a sus consumidoras, que son quienes les inspiran para hacer los mejores productos durante estas cuatro décadas.

