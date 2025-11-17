Singularity Tech Day 2025: El gran encuentro sobre inteligencia artificial aplicada a negocio

Esta cita anual se consolida como el punto de encuentro imprescindible para descubrir las últimas tendencias, compartir conocimiento y explorar cómo la IA está transformando de forma real la manera en que las organizaciones crean valor y afrontan los desafíos del mañana.

Punto de encuentro

El evento reunirá a líderes de gigantes tecnológicos como Intel, Microsoft, Snowflake y Databricks, junto con empresas referentes de sectores clave como Iberdrola o Nestlé, para debatir y compartir su visión en más de diez ponencias especializadas sobre inteligencia artificial, innovación y transformación digital.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán descubrir novedades y exclusivas sobre el avance de la IA generativa, la automatización inteligente y la analítica avanzada, además de conocer de primera mano casos de uso reales que ya están impulsando la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad empresarial.

Con la participación de compañías como Microsoft, Intel, Iberdrola, Telefónica, Plain Concepts, Nestlé… el evento se consolida como el epicentro del debate en España sobre cómo la IA se integra en las empresas más punteras. Plain Concepts

Un foro de prestigio

De este modo, Singularity Tech Day 2025 se consolida como uno de los foros más influyentes de España para entender cómo la IA está redefiniendo los modelos de negocio y el papel del liderazgo en la nueva era digital. Charlas inspiradoras, demostraciones en vivo y espacios de networking estratégico convertirán este encuentro en una oportunidad única para anticiparse a las tendencias, conectar con los protagonistas del cambio y descubrir cómo integrar la inteligencia artificial en los procesos de negocio de todo tipo de industrias.

Una cita imprescindible para quienes buscan liderar, innovar y transformar su organización con el poder real de la IA.

Presentación de Impact Studios

Además, en esta séptima edición, Plain Concepts aprovechará la oportunidad para presentar más detalles de Impact Studios, su nueva división estratégica destinada a transformar la forma en que las empresas integran la IA en su operativa diaria.

Liderada por Joan Camprubí, COO de Plain Concepts, Impact Studios nace con un objetivo claro: acelerar la adopción empresarial de la inteligencia artificial con velocidad, propósito e impacto, conectando la innovación tecnológica con resultados de negocio medibles. La vertical propone un modelo diferencial que combina estrategia a largo plazo con resultados inmediatos, permitiendo a las organizaciones avanzar con pasos firmes y tangibles en su transformación digital.

“La ola de la inteligencia artificial ha devuelto el foco a la estrategia tecnológica y de negocio” explica Joan Camprubí, COO de Plain Concepts “Las empresas nos piden no solo orientación en las primeras fases de adopción, sino también capacidad real de ejecución y escalado industrial de la IA”

En sus primeros meses de actividad, la nueva división ya ha generado más de 1,5 millones de euros en flujo de trabajo y ha demostrado la capacidad de reducir tareas repetitivas en un 35% mediante la automatización de flujos empresariales.