La Startup Tecnológica Storimake replica el spot de la Lotería de Navidad en 24H gracias a su vertical de IA

La compañía ha decidido dar un paso más y lanzar una nueva vertical centrada en la producción de contenidos asistidos por inteligencia artificial. La idea no es sustituir rodajes ni competir con productoras tradicionales, sino abrir una vía diferente para producir de manera mucho más eficiente las piezas que exigen rapidez o planos difíciles de producir. Esta vertical nace con un mensaje claro: la IA es una herramienta útil si se integra dentro de un proceso real.

Para inaugurar esta vertical, Storimake decidió someterse a un reto exigente: replicar el anuncio clásico de la Lotería de Navidad utilizando únicamente herramientas de inteligencia artificial, en menos de 24 horas de plazo y un presupuesto acotado a 1.000 euros. No se trataba de parodiar el anuncio, sino que la intención era observar hasta dónde puede llegar la tecnología con unos requerimientos tan exigentes de presupuesto y tiempo.

Esta vertical de Storimake nace con un mensaje claro: la IA es una herramienta útil si se integra dentro de un proceso real Storimake

La preproducción se resolvió a contrarreloj. El equipo elaboró un briefing que sirviera de guía para la ejecución del vídeo. A partir de ahí, se definieron tono, referencias visuales, estilo y una idea general de secuencia. Con ese punto de partida, comenzó el proceso de generación de imágenes, quizá la parte que más tiempo llevó de este experimento.

Las herramientas de IA producen muchos resultados en poco tiempo, pero también generan inconsistencias: rostros que cambian de un plano a otro, luces que no coinciden, objetos que aparecen o desaparecen sin lógica alguna… El trabajo, más que técnico, fue el editor: seleccionar, descartar, insistir y volver a generar hasta encontrar una serie de planos que tuviera continuidad y coherencia.

La postproducción confirmó lo que ya se intuía. La IA acelera la producción de material, pero no edita una historia por sí sola. El ritmo, el color y los planos siguen dependiendo de un profesional. Fue en esa fase donde el experimento tomó forma real. Los planos, una vez tratados y ordenados, empezaron a tener sentido.

Storimake decidió someterse a un reto: replicar el anuncio de la Lotería de Navidad utilizando únicamente IA, en menos de 24 horas de plazo y un presupuesto de 1.000 €

Todo realizado en un margen de tiempo y presupuesto que, en condiciones tradicionales, habría resultado imposible. La prueba no demuestra que la IA pueda producir un anuncio navideño, pero sí deja clara su utilidad en prototipos, pruebas conceptuales o piezas ágiles que antes habrían sido inviables por coste o logística.

Y esto solo acaba de empezar.

En cuanto al mercado, la situación es evidente: las empresas necesitan producir más contenido que nunca y a una velocidad que los modelos tradicionales difícilmente pueden sostener.

La publicidad, el contenido para redes sociales, los lanzamientos de producto y las campañas en tiempo real exigen herramientas que permitan repetir y refinar sin fricciones.

La IA no sustituye el trabajo humano, pero sí amplía lo que un equipo puede hacer en menos tiempo y con más libertad creativa. Aporta nuevas opciones para explorar ideas antes de comprometerse con un rodaje, visualizar conceptos que antes costaba semanas explicar, y para combinar IA, stock y grabación real en piezas híbridas que encajan mejor en la dinámica actual del mercado.

Con StoriLab AI, las empresas pueden producir contenidos que antes resultaban imposibles o extremadamente costosos: permisos, localizaciones, fondos personalizados o movimientos de cámara complicados.

Al combinar la inteligencia artificial con imágenes de stock (y, si fuera necesario, grabación real), Storimake permite ahorrar en logística, desplazamientos y alquileres de localizaciones, reduciendo así exponencialmente los costes de producción.

Además, gracias a la automatización y la velocidad del proceso, los resultados pueden entregarse en menos de 72 horas, lo que acelera considerablemente el time-to-market de cualquier campaña. Todo ello sin sacrificar ni la calidad ni la identidad visual de la marca: los editores especializados en IA ajustan estilos y paletas para garantizar coherencia visual y calidad profesional. El resultado: contenido de alto impacto, mantenimiento del control creativo, reducción de costes y tiempos, y la posibilidad de lanzar campañas con mayor frecuencia.

En el fondo, el reto del anuncio de La Lotería no era sólo un experimento, sino el inicio de una nueva era con la IA. Storimake ya se sitúa en ese espacio intermedio entre la producción tradicional y la experimentación tecnológica. Un lugar donde la creatividad y la IA no compiten, sino que se potencian.

Y si algo deja claro este experimento, es que la tecnología ya forma parte del proceso creativo.

La pregunta que queda por resolver es ¿hasta qué punto transformará la forma de producir contenido en los próximos años? Aquí, Storimake parece tener claro que quiere estar en primera fila mientras ocurre.