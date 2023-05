Todas lo queríamos saber, y Carmen Lomana nos ha contado los 3 productos de Atashi Cellular Cosmetics que utiliza para un 'efecto buena cara' a cualquier edad

Carmen Lomana nos inspira a diario con sus looks, pero no solo eso, también comparte con nosotras en su cuenta de Instagram sus consejitos de belleza y sus productos favoritos en su rutina, y ahora nos acaba de chivar su secreto para ese maquillaje de 'efecto buena cara' que todas buscamos en primavera a cualquier edad, en ese momento que con la subida de temperatura ya no queremos llevar tanta cobertura en la piel. Hace unos meses ya nos contó que se había vuelta adicta a un tratamiento basado en la cosmética coreana, la nueva línea Atashi Cellular Cosmetics, K-BIOFERMENT, que en los últimos meses ya ha enamorado a Mar Flores o Eugenia Osborne como nuevos fichajes para su rutina de belleza diaria, y ahora es Carmen Lomana la que cae rendida a los beneficios de la cosmética coreana. Pero no solo a este producto de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal, la socialité también nos ha dejado claro que para su maquillaje perfecto de primavera utiliza la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi y el Sérum de alta eficacia restaurador-regenerante de su línea Antioxidante. Tres productos que ya forman parte de la rutina de belleza de las mujeres más elegantes de España, y también de Carmen Lomana.

Estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics están disponibles en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés y son perfectos para lucir una piel sin filtros, pues la cuidan y perfeccionan. Además, Carmen Lomana nos ha dado unos truquitos para empezar el día con buena cara esta primavera si nuestra piel es madura o joven, dejando claro que no necesitamos invertir mucho tiempo para realzar aún más nuestra belleza natural.

¿Cuáles son los tres productos de Atashi Cellular Cosmetics que utiliza Carmen Lomana?

1. K-Bioferment Therapy Cream (rebajado a 25,93 euros)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana, que prepara nuestra piel antes de aplicar el tratamiento habitual o maquillaje. Este pretratamiento antiedad, revitalizante y multicorrector es ideal para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Su efecto flash y fortalece la piel y su microbioma, y protege la epidermis del estrés epigenético gracias a su fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico y Skin Booster como el Hongo Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi. Pero no solo eso, también es reactivador y regenerador antiedad multicorrector calma hasta las pieles más sensibles y estresadas por nuestro ritmo de vida, y es ideal para empezar la primavera de la mejor forma. También lleva alga roja, un filtro natural que protege la piel del fotenvejecimiento.

K-Bioferment Therapy Cream. Atashi Cellular Cosmetics

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

- Efecto flash

- Lifting inmediato

- Calma, suaviza e ilumina

- Minimiza poros

- Estamos ante un pre tratamiento con pre, pro y postbióticos y Skin Boosters capaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, causante del 70% del envejecimiento de la piel.

¿Cómo aplicarlo? Como cuenta Carmen Lomana se tiene que aplicar con el rostro limpio y tonificado antes de cualquier producto por la mañana. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. Sérum Alta Eficacia Restaurador-Regenerante (rebajado a 53,38 euros)

Este sérum restaurador ultraconcentrado que potencia los efectos antioxidantes sobre tu rostro. Hidrata, suaviza, mejora la elasticidad y la luminosidad. Con aroma a lirios del valle, y una textura ultra ligera y suave ideal para todos tipos de pieles. Aporta una dermis rejuvenecida, sin arrugas, elasticidad y resplandeciente. Frena y repara el envejecimiento inducido por la radiación y la polución como deja claro Carmen Lomana. Las células nativas de Uva negra de Borgoña y de Arándano forman un potenciador antioxidante que llena de vitalidad, reparan y regenera frente al estrés generado por radiación UV y el daño oxidativo de la radiación IRA y el extracto biotecnológico de Granada calma instantáneamente las pieles sensibles y reactivas, aliviando sensaciones de incomodidad. Las vitaminas C, E y el CoQ10 activan el metabolismo celular luchando contra los radicales libres. Mejoran la luminosidad y disminuyen las arrugas

- La piel está sedosa y recobra su luminosidad. Está más tersa y elástica.

- Disminuye las arrugas y líneas de expresión.

- Textura ligera y muy suave de rápida absorción.

- Ideal para todos los tipos de piel, incluso las más sensibles.

Sérum Alta Eficacia Restaurador-Regenerante. Atashi cellular cosmetics.

¿Cómo aplicarlo? Hay que aplicarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche. Poner 2 o 3 pulsaciones de serum antioxidante en la yema de los dedos y calentar enfrentando los dedos de una mano con la otra, luego extenderemos el producto con un leve masaje por todo el rostro, cuello y escote, evitando la zona del contorno de ojos. Finalmente golpeamos ligeramente, dando palmaditas con los dedos.

3. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (rebajado a 31,77 euros)

La DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un efecto buena cara al instante, muy natural y en un solo gesto. Además, funciona como tratamiento y como maquillaje, aportando luminosidad y ligereza. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que es anti manchas, anti arrugas con efecto botox natural, y protege con SPF 15. También contiene, Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide y Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, Spilanthol 50 y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens que calma la piel y aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam que subliman la piel al instante.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics

Una DD Cream Nude Skin Perfection que produce 8 resultados en tan solo 1 producto:

- Hidrata

- Minimiza los poros

- Atenúa manchas

- Unifica el tono

- Efecto lifting natural

- Reduce arrugas

- Ilumina el rostro

- Protege con SPF 15

¿Cómo aplicarlo? Aplicar diariamente por las mañanas sobre la piel limpia del rostro y cuello, tras el sérum (pieles mixta-grasa) o tras el tratamiento hidratante (pieles muy secas).

Tres productos que Carmen Lomana usa a diario para lucir una piel perfecta sin maquillae a su edad, con un 'efecto buen cara' envidiable para esta primavera.