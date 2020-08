Semental de alta gama: Scales Studio Custom Ducati 1200SS

Cuando se trata de motos personalizadas, las café racer de Ducati son una delicia para los amantes de las motocicletas exclusivas. Hay algo en la forma en que el ajuste y el acabado de una vieja Ducati simplemente complementa la estética de las café racer. Especialmente cuando está equipada con un carenado de bikini como la moto que se muestra aquí hoy, sin duda hará las delicias de muchos y otros se conformarán con tenerla de fondo de pantalla.

Esta Ducati 1200SS personalizada nos llega desde el Scales Studio, con sede en Miami, Florida. Presentada en el nuevo podcast de Return Of The Cafe Racers, llamado The RETROspective, la historia completa de esta asombrosa construcción puede ser comprobada por allí. Scales Studio, dirigido por Trever Scales, ha estado personalizando motos desde hace bastante tiempo. De hecho, algunas de sus motos han ganado popularidad a lo largo de los años. Sin embargo, esta Ducati 1200SS personalizada es extra especial.

Trever Scales explica que la moto tiene un total de alrededor de 1.400 horas-hombre puestas en ella. Construida para un cliente con una llama para las raras Ducatis, la moto comenzó como una Ducati 1000SS del 2005. Siendo una de las 80 motos importadas a los EE.UU., el hecho de que alrededor de la mitad de estas motos fueron convertidas en motos de carrera, hace que una 1000SS de serie sea aún más difícil de conseguir.

Por supuesto, como es el caso de las ultra raras máquinas de alta especificación, ¿qué se hace con ellas? Bueno, las cortas en pedazos, ¡por supuesto! Para empezar, con sólo mirarlo, puedes ver que esta Ducati personalizada lleva un tanque y un asiento hechos a medida. El depósito se inspiró en las máquinas de carreras de MV Agusta, y se fabricó usando cuatro capas de fibra de carbono. También ha sido forrado con kevlar para una máxima durabilidad. El carenado frontal también fue personalizado para albergar los faros asimétricos PIAA en su nariz.

Quizás tan impresionante como la carrocería hecha a medida, el motor de 992cc de la Ducati fue cambiado por un motor de 1100cc de una Ducati Hypermotard. Si ese golpe añadido no es suficiente para ti, Trever y su equipo aburrieron aún más el motor para tener un desplazamiento final de 1200cc (de ahí la alteración de su nombre de 1000 a 1200). Esto se hizo mediante la adaptación de los cabezales y la instalación de levas de carrera NCR. Por supuesto, todos estos mods se suman a las considerables ganancias de rendimiento, todo ello gestionado por una ECU Microtech.

En general, la moto no sólo recibió un cambio de imagen total en el departamento de estética. Trever continuó y llegó a la conclusión de que la moto funcionaba mejor en todos los aspectos después de su serie de modificaciones.