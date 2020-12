Carol Chen y Rolls-Royce Cullinan Black Badge: la encarnación del empoderamiento femenino

En ella, el Rolls-Royce Cullinan Black Badge ha encontrado un parangón simbólico de las virtudes más emblemáticas de la marca de Goodwood.

Lanzado con el Wraith y el Ghost en 2016, seguido del Dawn en 2017, el Rolls-Royce Black Badge fue el automóvil más lujoso del mundo con características de rendimiento aumentadas para una conducción más dinámica. En 2019, la familia Black Badge se completó finalmente con la introducción de Black Badge Culinan , la declaración más poderosa de Black Badge hasta ahora.

Al igual que la empresaria en serie Carol Chen, el Rolls-Royce Cullinan Black Badge es majestuoso sin ser ostentoso, uno de los muchos rasgos definitorios que describen al ganador del Premio de la Moda de Singapur de este año. Un exterior de real serenidad oculta la riqueza de poder y potencial que se esconde bajo su capó, una alegoría automovilística para Chen, una esbelta taiwanesa americana que con el tiempo se convirtió en su hogar corporativo y creativo en Singapur.

“Las infinitas posibilidades definen quién soy. Puedes literalmente meterme en el medio de la nada y encontraré una manera de hacer que las cosas funcionen, y encontraré una manera de tener éxito. Encontraré una forma de crear valor donde antes no había ninguno, porque eso es lo que hace que la vida valga la pena para mí. Me encanta ver posibilidades donde no son obvias y eso es parte de la diversión en la vida!” - Carol Chen

Perfilado en medios internacionales como Forbes y CNBC, el efervescente Chen fue apodado un “Icono de Estilo Internacional” por E! News. Tras haber creado cinco empresas en cinco países: recientemente pasó de la muy exitosa Covetella (que por cierto vistió a los asiáticos ricos y locos de 2018) a Maskella (una empresa de máscaras de lujo a medida que la pandemia empeoraba), a Chen le apasiona potenciar a las mujeres e inspirarlas para que aprovechen al máximo las oportunidades que la vida les presenta. Carol también fue seleccionada para representar a Asia en la Cumbre Mundial del Empresariado con el Presidente Obama y fue nombrada una de las “5 mejores empresas emergentes del sudeste asiático”, el pasado mes de octubre.

Carol Chen

“Black Badge refleja los deseos de un grupo distinto de clientes de Rolls-Royce: hombres y mujeres que se arriesgan, rompen las reglas y construyen el éxito en sus propios términos”. - Torsten Müller-Ötvös, Director General de Rolls-Royce Motor Cars

Con un motor V12 de 6,75 litros que proporciona una mayor potencia (600 CV) y un par motor (900 Nm), el Rolls-Royce Cullinan 2019 representa la primera vez que la marca propietaria de Arquitectura de Lujo se somete a un tratamiento del Black Badge.