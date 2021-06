Morgan renueva sus modelos Plus Four y Plus Six para el año 2022

Morgan ha anunciado recientemente que, a pesar de la desaparición del EV3, sigue apostando por la electrificación en su estrategia a largo plazo. Por ahora, sin embargo, la compañía británica se centrará en sus modelos con motor de combustión y acaba de presentar la actualización de la gama Plus Four y Plus Six para el año modelo 2022.

Plus Four

El renovado dúo introduce una nueva estrategia de actualización cíclica para los modelos principales de la marca, inspirada en los estándares de la industria y basada en los comentarios de los clientes y la prensa. La actualización de 2022 destaca por el nuevo diseño de la capota, que mejora la facilidad de uso, la protección contra la intemperie y el refinamiento. Morgan afirma que ha mejorado enormemente el paquete de sellado alrededor de los cierres de las puertas y de las pantallas laterales, y también ha eliminado las sujeciones de los raíles de la capota modificando la estructura del marco de la capota.

Ambos coches también se benefician de nuevos y más confortables asientos con mayor soporte lateral y longitudinal. Morgan ofrecerá a sus clientes dos opciones de asiento: uno de serie con soporte lumbar ajustable y otro más cómodo, de serie en el Plus Six y disponible opcionalmente en el Plus Four, con una base de asiento diferente y un ajuste neumático adicional en los laterales y los muslos.

Plus Six

Otra mejora importante para el modelo del año 2022 es el compartimento de almacenamiento con cerradura, disponible como opción para ambos vehículos. Se acopla a la parte trasera del maletero y proporciona una capacidad de almacenamiento adicional sin afectar al espacio de carga existente. Mientras tanto, el espacio interior recibe dos puertos USB de serie, así como iluminación interior adicional en forma de un par de luces LED.

Probablemente la novedad tecnológica más avanzada para el Plus Four y el Plux Six sea el sistema opcional de escape deportivo activo, que permite al conductor cambiar entre dos modos de escape. El primero es más agresivo para la carretera abierta y el otro es más sutil para la ciudad.