Mercedes presenta su buque insignia: el Clase S 2021, una mezcla de modernismo y distinción.

Si existe un automóvil que ha marcado tendencia desde sus inicios es sin duda alguna el Mercedes Benz Clase S. Desde su incursión en las líneas de producción de la automotriz alemana en 1972 ha sido referencia a nivel mundial, incluso para otras marcas, su exquisita línea y el lujo que representa en sí mismo lo han convertido en la carta principal de la empresa germana.

Este modelo súper exclusivo se fabrica en la planta ubicada en la ciudad de Sindelfingen, denominada Factory 56 - la apuesta de Mercedes-Benz por la producción más innovadora y sostenible. Entre los rivales del Clase S en el mercado mundial pueden mencionarse el Génesis G90, Lexus LS, Audi A8, BMW Serie 7, no obstante, el Clase S tiene la posibilidad de competir con modelos mucho más exclusivos, como el Rolls-Royce Ghost o el Bentley Flying Spur bajo la insignia de MayBach. Estará disponible desde Mayo en el mercado español con una horquilla de precios que oscila entre 108.150€ y 142.000€ según versiones.

Clase S 2021

Su diseño exterior continúa una línea progresiva con respecto al modelo que lo antecedió. Ciertamente es un coche de gran envergadura, con un tamaño de más 5 metros de longitud, (5 179 mm). Una de sus puntos más fuertes a nivel de diseño exterior es inevitable no notar su gran parrilla frontal con ópticas LED tanto al frente como detrás, estas últimas, que dan un gran cambio con referencia al modelo anterior y da un toque tan agresivo como elegante por su posición horizontal y en forma de pirámide invertida y un maletero con una capacidad máxima de 550 litros.

El Clase S se adapta al gusto del cliente

Es importante resaltar que tanto los modelos AMG y Maybach cuentan con su propio concepto de carrocería, no obstante, no se modifican exageradamente en sentido general, pueden ofrecer al cliente un toque distintivo de deportividad o de elegancia según sea el caso con alguno de los dos sellos a seleccionar. También a diferencia del Clase S W223, su antecesor, el actual no contará con las versiones coupé o cabrio, ya que Mercedes apuesta a una nueva generación del SL.

Clase S 2021

Comodidad y control a otro nivel

En su interior, el Clase S cuenta hasta con 5 pantallas distribuidas en todo el habitáculo, minimizando en gran proporción los botones y mandos, con un diseño indudablemente lujoso y elegante pero sin duda alguna lleno de tecnología por donde se mire, algo que lo distingue también de ediciones anteriores; con un sistema operativo digital denominado MBUX, el cual es un cuadro de instrumentos digitales de 12,3″, sistema multimedia central de 12,8″, pantallas individuales para los pasajeros traseros de 11,6″ cada una y por si fuera poco una consola central trasera de 7″.

Destaca también la tecnología OLED para cada una de las pantallas del sistema central delantero, a su vez cuenta con tecnología 3D para una mejor visual del cuadro de instrumentos, todo esto complementado además con un sistema de proyección HUD dotado de realidad aumentada capaz de abarcar una superficie de 77″ justo delante de la persona que va al volante.