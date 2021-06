Extraordinaria versión de pista del Aston Martin Valkyrie filtrada

Parece que hay un nuevo Aston Martin Valkyrie en el horizonte. En una filtración de una página web de Aston Martin se revela una variante del Valkyrie nunca antes vista bajo un cartel “Confidencial”. Al parecer, Aston dejó el futuro modelo Valkyrie accesible al público a través de la URL “Área Privada”, no tan privada. La captura de pantalla muestra un Valkyrie modificado con unos detalles aerodinámicos más malos que nunca antes le habíamos visto.

Una fuente no identificada informó a Jalopnik.com que esta nueva variante del Valkyrie se daría a conocer a finales de este año. La publicación se puso en contacto con Aston para pedirle comentarios sobre el coche, aunque recibió la respuesta habitual de que la empresa no especula sobre futuros productos. La URL ya no funciona tampoco. El Valkyrie salvaje parece tener una zona del capó más corta que llega hasta el parabrisas. Esto, junto con los recortes de los guardabarros más grandes, crea la ilusión de guardabarros más altos.

Aston Martin Valkyrie

La parte delantera lleva un nuevo splitter, que tiene un conjunto más estrecho de puntos de fijación que sobresalen del borde delantero del Valkyrie. Tiene una forma única que se imita en la parte trasera, donde el hiperdeportivo lleva un ala salvaje. Fluye como un par de alas que salen de los montantes centrales, descendiendo alrededor del guardabarros hacia el suelo para dar un aspecto espectacular. El parabrisas también parece más alto, aunque probablemente sea el resultado del diseño del frontal rebajado.

Llevamos mucho tiempo esperando que el Valkyrie se haga realidad. Aston lo desveló por primera vez en 2017, y las entregas deberían empezar ahora si la compañía ha mantenido el calendario que dio en febrero. El nuevo Valkyrie tiene incluso un aspecto diferente al de la variante AMR Pro, más atractiva, y presenta numerosos cambios de diseño que lo hacen mucho más agresivo que cualquier Valkyrie que hayamos visto antes.

Aston Martin Valkyrie

Es probable que el Valkyrie LM cuente con el mismo motor V12 de 6,5 litros y aspiración natural construido por Cosworth. Está emparejado con un sistema híbrido de origen Rimac que rinde unos 1.200 CV.

También hemos oído que la producción del Valkyrie LM se limitará a 25 unidades.

Es de esperar que sepamos más sobre este misterioso hipercoche antes de que llegue el año 2022.