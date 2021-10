Chio Garrido: “Mis jardines siguen una línea contemporánea y limpia, con cierto toque de orden caótico. Y esa soy yo”

Chio Garrido es Ingeniera Agrónoma y se especializó en “Medio Ambiente y Ordenación del Territorio” .Tras varios años trabajando en Energías Renovables, decidió dar un giro a su vida y continuar su pasión apostando por crear su propio estudio, The Garden By Chio, en Dubái. Durante mas de 5 años, The Garden by Chio ha creado espacios verdes sostenibles desafiando las adversidades ambientales del desierto. Ahora, en su vuelta a España, hablamos con ella para conocer más acerca de su bellísimo trabajo.

¿Cómo es tu proceso de trabajo?

El proceso de diseño comienza con una visita al lugar y una entrevista inicial. Ahí descubro las necesidades del cliente y las posibilidades del espacio. Una vez recabada toda la información acerca de gustos, necesidades, usos propuestos y condicionantes del jardín, se estudian las posibles alternativas para el diseño. Seguido de esto, se le presenta al cliente una propuesta, junto a una presentación, unos honorarios de diseño y un presupuesto estimado de la construcción del jardín.

¿Cómo definirías en una frase tu trabajo?

Apasionante.

Chio Garrido FOTO: Chio Garrido Chio Garrido

¿Qué hay en tus espacios de ti misma?

Podría decirse que todo. Mis jardines siguen una línea contemporánea y limpia, con cierto toque de orden caótico, sin olvidar la calidez y la naturalidad. Y esa soy yo.

Has estado varios años trabajando en Energías Renovables, ¿qué piensas acerca de los nuevos materiales? ¿Son más responsables con el medio ambiente?

Este tema puede ser controvertido. Los materiales más respetuosos con el medio ambiente son los naturales, los que tienen menos consumo energético en todo su ciclo vital. Sin embargo, el consumo a gran escala de ciertos recursos naturales puede llevar a su desaparición. Ahora que vivimos en un mundo donde la información está al alcance de todos, hay que saber usarla para poder elegir con la máxima conciencia posible, sobre todo con el medio ambiente.

The Garden By Chio FOTO: The Garden By Chio The Garden By Chio

¿Qué papel juega la sostenibilidad en tus creaciones?

Es fundamental. La optimización de recursos naturales es una de las bases principales en mis diseños. Para ello utilizo vegetación de bajo mantenimiento, plantas autóctonas y adaptadas al medio y un estudio exhaustivo del riego con el fin de reducir al máximo el consumo de agua.

¿Cómo seleccionas la flora para los espacios?

Se hace un estudio a fondo del tipo de suelo y de las condiciones climatológicas y así se puede decidir el tipo de planta que mejor se adapta a ese espacio.

The Garden By Chio FOTO: The Garden By Chio The Garden By Chio

¿Cuándo decidiste embarcarte en la aventura de montar tu propio estudio en Dubái?

El diseño de jardines ha sido siempre mi sueño, lo tenía súper claro. Surgió la oportunidad de mudarnos a Dubái, me pareció una gran aventura y decidí dejar mi trabajo en Madrid y empezar desde cero.

¿Cómo ha sido crear espacios exclusivos desafiando las adversidades ambientales del desierto?

Ha sido una gran experiencia, totalmente enriquecedora y al mismo tiempo un gran desafío constante. Los veranos son extremos y la variedad de plantas resistente a esas condiciones no son abundantes, creo que ese motivo me ha hecho profundizar mis conocimientos de botánica y enriquecer mi creatividad. Además, tengo la suerte de poder seguir trabajando y diseñando jardines en esa parte del mundo, que en algún momento fue mi hogar.

The Garden By Chio FOTO: The Garden By Chio The Garden By Chio

A nivel inspiración, ¿Qué te has traído de Dubái? ¿Cuáles son las tendencias en espacios exteriores allí?

De Dubái me traigo un profundo conocimiento de la flora autóctona y adaptada de la región y el concepto de Dry Garden, como decía Beth Chatto “la planta correcta en el lugar correcto”. El peso de la cultura británica en los Emiratos, también queda reflejada en la importancia que le dan a los jardines.

Además, Dubái como centro turístico me ha dado la oportunidad de visitar los mejores hoteles del mundo que tienen unos jardines impresionantes. The One and Only en The Palm es un gran ejemplo. Además, he tenido la suerte de visitar países con una interesante cultura paisajística (Japón, Tailandia, Sri Lanka, Indonesia…) de los que he tenido la posibilidad de conocer especies poco extendidas por Europa y diseños muy interesantes.

Ahora en Dubái hay una corriente que apuesta por el uso de plantas nativas como plantas ornamentales y el uso inteligente del agua.

The Garden By Chio FOTO: The Garden By Chio The Garden By Chio

Cuéntanos algunos de los proyectos que recuerdas con más entusiasmo.

Pues la verdad es que no me podría quedar sólo con uno, todos los espacios que creo tienen algo con lo que me quedo y me entusiasman. Quizás, por decir alguno, mi primer jardín, el de una amiga que me dio libertad absoluta para poder practicar y hacer de su desierto un vergel.

¿Cómo está siendo esta nueva etapa en España?

Está siendo un reto continuo, lleno de sorpresas y alegrías gracias a la gente maravillosa que me rodea y que forma parte de todas las creaciones.

The Garden By Chio FOTO: The Garden By Chio The Garden By Chio

¿Ha crecido la prioridad de los clientes por los espacios exteriores tras la pandemia?

Sin ningún tipo de duda. ¡Ha sido una revolución total! Después de la pandemia hemos empezado a valorar los espacios exteriores en nuestras casas, comunidades, terrazas… Queremos tener un espacio en el que desconectar. Tener una terraza o un pequeño jardín se ha convertido en un auténtico tesoro.

