Trump venderá su hotel Marquee Washington por 375 millones de dólares

La empresa familiar de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, acaba de llegar a un acuerdo con CGI Merchant Group para vender su famoso Maquee Washington Hotel después de acumular muchos años de pérdidas.

El exmandatario lo adquirió en 2016, poco después de llegar a la Casa Blanca. No obstante, se espera que Trump acabe saliendo ganando de esta operación. Tampoco mucho, pero el New York Times, aunque no da cifras exactas, así lo especifica.

Sin embargo, esta venta tiene una pequeña particularidad: el establecimiento se encuentra en un edificio federal emblemático de la conocida Pennsylvania Avenue, por lo que tendrá que ser aprobada, en primer lugar, por la Administración de Servicios Generales, la agencia que controla el inmueble.

Marquee Washington Hotel FOTO: Marquee Washington Hotel Marquee Washington Hotel

Lejos del lujo que rodea al hotel (suites por más de 1.000 euros la noche, balnearios, piscinas, restaurantes de primer nivel…), lo cierto es que nunca ha estado exento de polémica. Tras su adquisición apenas unos meses después de ascender Trump a la presidencia, los demócratas le acusaron de utilizarlo como centro de influencias.

Incluso, lo que es más grave, los críticos con el magnate llegaron a denunciarle por, supuestamente, aceptar regalos de las personalidades que se alojaban en el resort, algo que prohíbe expresamente la Constitución del país. En cualquier caso, no se le llegó a prestar ninguna atención judicial al tema.

De hecho, la propia compañía de Trump ha defendido en varias ocasiones que el dinero que el hotel recibía de las diferentes visitas de funcionarios de gobiernos extranjeros lo donaba directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, el expresidente puede decir por fin que se deshará de ese lastre tanto económico como político que el Marquee Washinton Hotel ha supuesto para él.

CGI Merchant Group ha anunciado su intención de cambiarle el nombre y que se refugie bajo la bandera de la marca de lujo Waldorf Astoria, que cuenta con algunos de los mejores hoteles del mundo.