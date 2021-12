La exclusiva cena de Nochevieja del Four Seasons viene con sorpresas musicales: ¡No te la pierdas!

Faltan diez días y algunos todavía no tienen claro qué hacer para pasar la Nochevieja. Algunos llevan la palabra “procrastinar” por bandera y a 21 de diciembre, los que no pasen la fiesta en familia, no han reservado todavía para cenar y despedir el año.

Para ellos, la exclusivísima cena del Four Seasons de Madrid es la solución. Una propuesta única en la capital en la que los ingredientes clave serán el entretenimiento, la gastronomía y el ambiente de lujo y el confort. Y lo mejor de todo: con una sorpresa musical que pone la guinda del pastel.

Los encargados de tomarse las uvas contigo serán:

- Ara Malikian, el violinista español de origen libanés y ascendencia armenia, que ha cautivado con su música alcanzando prestigio mundial, visitando las capitales y teatros más prestigiosos del mundo: Londres, Paría, Roma, Moscú, Buenos Aires, Lima, Hong Kong….

Ara Malikian FOTO: Four Seasons Ara Malikian

- Tony Aguilar, una de las voces más reconocidas del mundo de la radio y que ha compaginado su trabajo en los 40 Principales con el de DJ y artífice de festivales de música. Un repertorio de temas de ayer y hoy con los que cautivará a las diferentes generaciones que se junten en la velada.

Toni Aguilar FOTO: Four Seasons Toni Aguilar

- Juan Valderrama completa este cartel con su estilo personal y versátil sin dejar de lado, por supuesto, a su esencia: el flamenco.

Juan Valderrama FOTO: Four Seasons Juan Valderrama

El menú de la Nochevieja más exclusiva

La noche más exclusiva del año comenzará con un cóctel de bienvenida, que al igual que la cena, estará amenizado por las actuaciones del tenor Giancarlo Santelli y el prestigioso grupo de Jazz de Florencia Aragón.

Después, se servirá un aperitivo con corte helado de parmesano y trufa; perla de ostra al champagne; paté de ave trufado al vino oloroso; tartar de wagyu y caviar; croqueta de gambas. Le sigue una deliciosa ensalada de alcachofas y angulas y un foie al vapor con consomé de pularda, cebolla asada y yema huevo como entrantes.

El exclusivo menú de la Nochevieja del Four Seasons FOTO: Four Seasons El exclusivo menú de la Nochevieja del Four Seasons

Los otros grandes protagonistas de este menú son la caldereta de langosta de pescado y el pithivier de pichón con trufa y salsa perigourdine como la especialidad de carne. Todo ello antes de los postres: pomelo, frambuesa y champagne rosé, que precede a un delicioso y esponjoso Babá al ron, especialidad de la repostería francesa y del norte de Nápoles, con trufa negra. Además de la selección de turrones y barquillos, y, por supuesto, las uvas.

Y para a los que después de alguna que otra copita les entra el hambre… ¡churros con chocolate de ‘recena’!

De todo esto podrás disfrutar por 1.300 euros, aunque Four Seasons ofrece otra opción sin cena, si solo quieres ir a la fiesta, por 350 euros.