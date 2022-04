Cuando ser nominado al Oscar ya es un premio de por sí

Aunque no pudieron hacerse con ningún premio de una gala que pasará a la historia por la violenta actitud de Will Smith frente a Chris Rock, ni Penélope Cruz ni Javier Bardem olvidarán fácilmente la noche del pasado lunes. Ambos estuvieron nominados a dos de los Óscar más prestigiosos: el de mejor actor y el de mejor actriz. Él por su papel en Being the Ricardos, ella por protagonizar la última e irregular película de Almodóvar, Madres paralelas.

Aunque el triunfo ya era estar entre los elegidos, la estatuilla pasó de largo para una de las parejas más célebres del ámbito de la cultura española. Lo que sí se llevaron ambos fue la famosa bolsa con la que la empresa de marketing Distinctive Assets obsequia cada año a los principales protagonistas de la noche más glamourosa del cine mundial. No a todos los nominados, eso sí.

Este año, el regalo ha sido para un total de 28 personas: las tres presentadoras y los nominados en cinco categorías: mejor actriz y mejor actor principal, mejor actriz y mejor actor de reparto y mejor director. Es decir, entre otros muchos, Steven Spielberg, Benedict Cumberbath, Javier Bardem, Penélope Cruz y el controvertido Will Smith. Y ¿qué es lo que contienen esas bolsas misteriosas? Pues, de todo un poco, pero que en conjunto está valorado en 125.000 euros.

El pack de regalo comienza con, por ejemplo, una estancia de tres noches, con todos los gastos pagados, en el Turin Castle, situado cerca de la costa Este de Escocia. Allí, el afortunado será recibido por un gaitero y estará atendido en todo momento por un mayordomo particular. Sin salir de Escocia, otro de los regalos es un título de Lord o Lady de Glencoe. Y siguiendo por la vertiente turística y hostelera, se regalan cuatro noches para dos personas en el resort y spa Golden Door, en la localidad californiana de Escondido.

Si alguno de los nominados antes referidos está pensando en renovar su vivienda, la empresa Distinctive Assets le otorgará 22.500 euros para llevarlo a cabo con la firma especializada californiana Maison Construction. Tampoco se olvidaron de los asuntos de salud, ya que la famosa bolsa contiene también una liposucción de brazos realizada por uno de los cirujanos estéticos más prestigiosos del mundo y un vale de 9.000 euros para “tratamientos y procedimientos de rejuvenecimiento”, a cargo del doctor Konstantin Vasyukevich.

Un juego de té, una sesión especial de coaching y otros obsequios menores como cremas, aceites, galletas, perfumes, libros o bebidas completan una bolsa que, según desveló el fundador de Distinctive Assets, Lash Fary, Penélope Cruz pidió que le fuera enviada a su residencia madrileña.