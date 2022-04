Four Seasons y Canossa Events se unen par ofrecerte un exclusivo viaje por la Toscana

Four Seasons Hotels and Resorts, una de las empresas de hostelería de lujo más importantes del mundo, se ha asociado con Canossa Events, una empresa de Motorsport Network, para lanzar Beyond by Four Seasons, un exclusivo viaje en coche por la Toscana. Se trata de una experiencia de conducción de una semana de duración diseñada para mostrar lo mejor de la Toscana en coches de lujo. Del 24 al 30 de septiembre de 2022, el viaje ofrecerá un acceso especial a lugares exquisitos y a una extraordinaria oferta culinaria con el Four Seasons Hotel Firenze como base.

“La experiencia del huésped está en el centro de todo lo que hacemos, inspirando a nuestros equipos a innovar y elevar cada nueva oferta de Four Seasons. Nos hemos asociado con Canossa Events para crear algo realmente espectacular para nuestros invitados: una aventura en coche de lujo en la que el viaje es tan divertido como el destino. Con el telón de fondo de la campiña toscana, realzado por la mejor oferta gastronómica y vinícola de la región, Beyond by Four Seasons establece un nuevo estándar para los viajes de lujo por carretera.”, ha explicado en un comunicado Christian Clerc, presidente de Four Seasons.

El viaje inaugural por la Toscana comenzará con una cena de bienvenida al aire libre en el Jardín Faggio del Four Seasons Hotel Firenze. Durante los próximos días, los huéspedes explorarán los viñedos de Chianti con una visita privada y una cata de vinos en la histórica Cantine Antinori; conducirán a través de los coloridos paisajes de Siena, cenando bajo los pórticos del Ayuntamiento de Montalcino; y viajarán a través de idílicas ciudades costeras y los famosos cipreses de Bolgheri, hasta los famosos viñedos de Ornellaia.

Mientras exploran la zona, los huéspedes tendrán acceso privado a lugares normalmente cerrados al público y podrán disfrutar de una memorable experiencia gastronómica florentina, así como de una inolvidable velada en la Ópera.

Con una oferta que incluye un jet privado, una creciente colección de villas de lujo y alquileres vacacionales, una línea de artículos de viaje y para el hogar y una cartera global de residencias privadas, Four Seasons lleva ahora su experiencia a la carretera, aprovechando su amplia red de artesanos y expertos locales.

Las plazas son limitadas, y el disfrute, imaginamos, ilimitado.