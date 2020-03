Caída de las donaciones de sangre por temor al virus: Madrid necesita mil bolsas diarias

Dos donantes en una hora frente a los diez habituales. Es el balance que esta mañana tenía uno de los autobuses del centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid aparcado frente a un centro de salud de Alcorcón. “Con la alarma social que se ha creado la gente no está acudiendo a los hospitales a donar sangre. Es verdad que ahora se han suspendido operaciones programadas, se está intentando reducir al máximo el número de necesidades, pero no se quiere llegar a un punto en el que no haya sangre y se está intentando evitar esa carencia. Ha bajado el número de donaciones y lo que se quiere es que la gente siga donando”, explica a LA RAZÓN una de las enfermeras.

“La sangre no se puede fabricar y, si la gente no acude a dar su sangre, no se pueden cubrir esas necesidades, cuando Madrid necesita mil bolsas diarias de sangre”, añade.

Es por esto por lo que, desde el centro regional de transfusiones se ha querido animar a la gente que se encuentre sana y que no haya estado en contacto con coronavirus o proceda de otros países infectados que se anime a donar para cubrir las necesidades porque “el virus no se contagia a través de la sangre”.

Algunos de los puntos de colecta de sangre se han cancelado, como universidades e institutos, y se han sustituido por otros situados en calles y bocas de metro.