Madrid exige que se baje el IVA de las mascarillas: “Ahora mismo son un bien de lujo”

Tanto el alcalde como la vicealcaldesa de Madrid han pedido hoy al Gobierno central la bajada del precio de las mascarillas, actualmente al 21% del IVA. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que es una “obligación moral” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baje el IVA de las mascarillas, pues es “un gasto alto” y en ocasiones “inasumible al estar al 21 por ciento del IVA”.

“Es una obligación moral por parte del presidente del Gobierno; no es una decisión de Gobierno, Pedro Sánchez no puede ser insensible. Es un gasto alto, y a veces inasumible al estar al 21 por ciento”, ha manifestado a su llegada a la catedral de la Almudena, donde se celebra la misa en honor a la patrona de la capital.

Por ello, ha instado a Sánchez a llevar a cabo un “ejercicio de empatía, de cercanía”, ya que “debería entender que no pueden estar gravadas al 21 por ciento”. “Ya no se sostiene que la Unión Europea no lo permite. Habría que preguntarse por qué no quiere bajar el IVA de los ciudadanos”, ha apostillado a continuación.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha pedido este lunes bajar el IVA, ya que las mascarillas son un bien “de primera necesidad” con el que “se salvan vidas”.

“A nadie se le escapa que es un bien de primera necesidad, que es para salvar nuestras vidas. A nadie se puede explicar cómo tiene un IVA tan alto, es el mismo IVA de un coche de lujo”, ha indicado a su llegada a la catedral de la Almudena con motivo de la celebración de la patrona de la capital.

Con esta rebaja, ha indicado Villacís, se mandaría “un mensaje a la población, ya que si se pide que sean obligatorias, que lo sean”. “Tenemos que ponerlo; el gobierno decía que no la podía poner obligatoria hasta que todos los ciudadanos tuvieran acceso a una”, ha concluido.