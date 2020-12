El padre de Errejón dudó en aceptar el puesto que le ofreció su hijo

Que Íñigo Errejón proponga a su padre para integrar el Consejo asesor de Asuntos Europeos de la Asamblea como representante de Más Madrid, el partido que fundó su propio hijo, no ha sentado bien a todos los integrantes del Grupo Parlamentario, dividido entre quienes no ven con malos ojos que tenga un lugar en órgano que asesorará al Gobierno regional sobre cómo se deben repartir los fondos europeos para la recuperación, teniendo en cuenta que es un puesto que no está remunerado, y entre quienes no consideran adecuado su nombramiento, aseguran fuentes parlamentarias.

El propio padre del fundador de Más Madrid y portavoz de Más País, José Antonio Errejón, dudó antes de aceptar la propuesta de su propio hijo. Creía que podría traerle problemas por su relación familiar, aseguran las mismas fuentes, aunque finalmente consintió por su compromiso con el proyecto de su propio hijo.

De hecho, en el grupo parlamentario también ha habido estos días revuelo y malestar por la repercusión mediática que ha tenido el nombramiento después de que desde PP, Cs y Vox hayan puesto en entredicho los conocimientos que pueda tener sobre el asunto a tratar en la Asamblea. Y los calificativos sobre el nombramiento han sido desde «bochornoso, hasta poco ético». «Huelen como hienas donde vienen los recursos», ha llegado a decir Vox.

José Antonio Errejón, ahora jubilado, se define a sí mismo como comunista marxista, fue miembro del PTE y del PCE, de la Joven Guardia Roja, miembro fundador de los Verdes, además de militante de la izquierda anticapitalista. Es funcionario de carrera, administrador civil del Estado y ha tenido puestos en diferentes ministerios. Llegó a ser director del antiguo ICONA y a tener coche oficial. También fue víctima del torturador «Billy el Niño». Se supo cuando el Congreso de los Diputados aprobó retirar la distinción franquista y medallas que poseía el inspector de Policía durante el régimen franquista. Lo contó con todos los pormenores.

Para el ahora diputado de Más País, su padre ha sido siempre una referencia. De él ha aprendido a «pensar y combatir», según él mismo explica en la dedicatoria que le hace en su tesis doctoral. Pero, a día de hoy, muchos diputados se preguntan qué puede saber José Antonio Errejón del reparto de fondos europeos.