La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha trasladado al hospital Isabel Zendal para destacar el “éxito de una infraestructura en la que se han centralizado la mayor parte de los enfermos de Covid en la Comunidad de Madrid”. Duplicando incluso al segundo.

Isabel Díaz Ayuso ha criticado la campaña de desprestigio de algunos medios y redes sociales contra el Isabel Zendal. La presidenta madrileña ha pedido respeto para los profesionales, para los enfermos y sus familiares. “La verdad es lo que menos les importa a algunos. La gente necesita alivio y comprensión”, afirmó Ayuso.

“No se pude permitir el estado de depresión y angustia de los pacientes por esas actitudes de las redes sociales”. La presidenta madrileña afirma que con “estas campañas de desprestigio, los pacientes y los sanitarios son los primeros perjudicados”. “Este es un gran hospital, profesional y un gran proyecto”, finalizó.

Díaz Ayuso destacó también que el Gobierno de España está desaparecido frente al Covid. En este sentido, pidió que “no moleste” la estrategia de la Junta de Castilla y León contra el Covid. “Tienen todo mi apoyo”, sentenció.

La presidenta madrileña ha pedido el cierre de los vuelos con Sudáfrica y Brasil en Barajas, hasta saber el alcance de sus cepas, altamente contagiosas. “No puede ser que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ignore lo mismo que pedimos en verano, que se cierre Barajas a los países más contaminantes”, afirmó. Ayuso ha incidido en que están ante “el problema de siempre”, el de no actuar de manera “contundente” en el aeropuerto y no ser rápidos y diligentes para que esos vuelos con la capital no entren sin “ningún control”. “Un país que no protege a sus fronteras no protege a sus ciudadanos”, ha zanjado.

Por último, sobre la estrategia de las vacunas exigió a Moncloa no cambiar ahora, a mitad de partido, las reglas de distribución de los viales, además de lamentar la improvisación de esta gestión crucial para la vacunación de la población.