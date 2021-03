El Madrid de Quique San Francisco: de Malasaña y Pinto al día que le echaron del bar de los taxistas

Enrique San Francisco ha muerto hoy en Madrid, en la ciudad en la que nació hace 65 años. El lugar en el que logró buena de parte de los éxitos teatrales que jalonan su trayectoria a pesar de que, tras su infancia en Barcelona, su etapa como legionario en Canarias y su paso por el Actors Studio de Nueva York, no se instalaría en la capital hasta 1975.

“La penúltima” en el Teatro Alcázar

Han sido las tablas del Alcázar Cofidís las últimas en acoger uno de sus espectáculos. Su último show titulad “La penúltima”, con el que precisamente estaba de gira en Guecho, cuando su salud empezó a resentirse. En este espectáculo, Quique San Francisco hizo gala de su inconfundible humor ácido y gamberro para hacer un repaso por las inquietudes que le habían acompañado durante toda su vida. Siempre ha reconocido, además, que éste es uno de sus teatros favoritos junto al Español o el Real

De Malasaña a Zara: sus bares favoritos

En una entrevista publicada en El País en el año 2013, hacía su propio decálogo de sus bares y restaurantes preferidos de Madrid. Desde Casa Maravillas -una churrería reconvertida en cervecería en la calle Manuela Malasaña- hasta Morales el Atómico o el restaurante Membibre -en Guzmán el Bueno- o la Sala Clamores. También el restaurante Txoko, las judías con almejas de Casa Portal o el ambiente de Zara, el que definió como “el mejor cubano de Madrid”.

El Iberia: el día que le echaron de madrugada

El Iberia, en plena glorieta de San Bernardo, es conocido como el bar de los taxistas por el gran número de ellos que hace años aparcaban en doble fila para tomar algo y seguir con la jornada. Sus dueños han contado en varias ocasiones una anécdota con el acto hoy fallecido como protagonista: “A Quique San Francisco lo tuve que echar a las seis de la mañana porque le tiraba la comida al perro en el suelo, cuando había aquí personas humanas”. Y es que, según el relato de sus dueños, el Iberia está considerado como uno los primeros after hours de Madrid.

Del centro de la capital a Pinto

Tras sufrir problemas económicos, tuvo que dejar su casa en el centro de la capital. Fue entonces cuando pasó a alojarse en un apartahotel de Pinto. Desde allí llegó a protagonizar un capítulo del programa Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition en Mediaset. «Me gusta vivir en un hotel, pero si estoy mucho tiempo solo conmigo mismo se me ocurren muchas cosas que no se me debían de ocurrir. Por eso tengo que estar entretenido», explicó entonces.

Ven a cenar conmigo de Quique San Francisco

Paseo del Prado: un accidente en 2002

El actor resultó herido anoche en un accidente de tráfico en octubre de 2002. Fue embestido por un turismo cuando se encontraba parado en su motocicleta para dejar paso a una comitiva escoltada por la Policía Municipal. Pasadas las once de la noche, el accidente se produjo en el cruce de la plaza de Cánovas del Castillo con el Paseo del Prado, por donde circulaba la comitiva formada por dos autocares y varios vehículos de seguridad, entre ellos motoristas de la Policía Municipal.