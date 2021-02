Quique San Francisco, ingresado por una neumonía bilateral

El actor Quique San Francisco, de 65 año, está ingresado en el Hospital Clínico de Madrid a causa de una neumonía bilateral severa, según ha avanzado “Diez Minutos”. No ha trascendido si la neumonía se debe al Coronavirus o a otros problemas de salud.

Quique San Francisco caracterizado como la muerte, en uno de sus últimos trabajos

El actor ya suspendió el 23 de enero el espectáculo “La penúltima”, en el centro Muixikebarri, de Getxo.

Quique San Francisco nunca ha ocultado sus problemas con las drogas desde los años 80 que además acabaron con su relación con Rosario Flores en aquella época y ha estado perseguido así por problemas de salud constantes. Además, en 2002 sufrió un accidente de moto en el que perdió la movilidad durante casi un año.

Problemas económicos

El humorista madrileño siempre ha culpado de sus problemas económicos a varios agentes que le engañaron y que le obligaron a abandonar su casa antes de que le desahuciaran. «Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido, porque esas cosas se ven venir», confesaba en marzo en el “Sábado Deluxe“.

En el programa «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition». «Me gusta vivir en un hotel, pero si estoy mucho tiempo solo conmigo mismo se me ocurren muchas cosas que no se me debían de ocurrir. Por eso tengo que estar entretenido», explicaba. Nada nuevo para San Francisco pues se podría decir que, en parte, se ha criado entre recepcionistas y frías paredes de hoteles. Con trece años hizo las maletas para poner rumbo a Madrid e intentar convertirse en actor. Deambuló de hostal en pensión hasta que conoció a los 17 años a su padre, el también actor Vicente Haro, con el que convivió dos años hasta que decidió independizarse. Más tarde regresaría con él.

Luego comenzó su coqueteo con las drogas y su historia de amor con Rosario Flores. «Los peores cuatro años de mi vida que recuerdo fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Me metió en una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy, otros se quedaron por el camino. A Antonio Flores y a mí nos separó la droga. Yo le dije a su madre, a Lola, que lo metiera en una plataforma petrolífera. Era de los tíos que más quería», confesaba a Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya».

Una vida llena de vivencias y de anécdotas como cuando fue encarcelado en Nepal por pelearse con un mono que la había robado su plátano. Estuvo cinco días en el calabozo hasta que pagaron su fianza. Y en una segunda ocasión, por pegar a un dependiente que le vendió unas galletas con gusanos.