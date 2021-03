Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, rechaza ir en las lista de Iglesias en Madrid

El vicepresidente segundo ofreció a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, a concurrir en su lista a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Sin embargo éste lo rechazó debido a su longeva edad -71 años- y dado que se encuentra a la espera de un juicio oral que puede saldarse con su absolución o condena. El ministerio Público le imputó un delito de cooperación al suicidio en 2018 por facilitar la muerte de su mujer que padecía esclerosis múltiple.

Así lo reconoce el propio vicepresidente segundo en su red de Twitter en la que invita a su militancia a conocer la respuesta de Hernández, quien ha grabado un vídeo para dar sus argumentos sobre porqué rechaza concurrir en las listas de Iglesias. En las secuencias, el marido de María José Carrasco explica que la ayudó a morir porque su estado era “irreversible” y solo padecía “dolor y sufrimiento”. “Yo fui quien la ayudé, así lo he declarado, así me imputé y así estoy a la espera a que me salga el juicio para que me absuelvan o me condenen”, incide, para después agradecer al partido morado que estén “interesados en que fuese a las listas como candidato en la Asamblea de Madrid”.

Le propusimos a Ángel Hernández que fuera en la lista de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Esta ha sido su respuesta. Escúchenle hasta el final 👇 pic.twitter.com/f6TymwLvkX — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 26, 2021

Acto seguido, explica porqué el “ni puede ni debe” estar en las listas. “Son dos razones, una mi edad. Pocos días después de que se celebren las elecciones yo tendré 72 años”, explica. Hernández se reconoce ya “paqueteado, muy trabajado en estas lides” y prefiere “comenzar a descansar” después de haber dado su lucha constante para que se aprobara la ley de la eutanasia. “He estado en el alero constantemente”, dice.

La segunda razón que da Hernández es el juicio que tiene pendiente y que llegará en abril o después del verano. No quiere llegar a ese juicio con un aforamiento en el caso de que sea elegido diputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos. “Imaginaos que salga el juicio y entre en la Asamblea y fuese aforado”, dice, para predecir que en ese caso sería muy criticado. “La que se iba a montar, la que iba a caer sobre este pobre hombre llamado Ángel Hernández con todo lo que hay detrás de los medios terribles que estarían contra Podemos y contra mí, porque sería candidato por Podemos”, explica.

A pesar de no formar parte de las listas, Hernández sí se ha comprometido con el partido para dar todo el apoyo que necesite en esta campaña electoral. “En mi lucha contra el franquismo, el padecer represión y cárcel, eso para mí supone la rebeldía para que tengamos que ir a votar este 4 de mayo, porque si de verdad no lo hacemos, la extrema derecha recortará todos los derechos, la Ley del aborto, la Ley del matrimonio homosexual y la Ley de eutanasia”, ha zanjado.