Mónica García se hace un “Biden” con Ayuso sobre los sanitarios: “Pay them more” y “Don’t fuck them”

¿Cuáles son las prioridades de su gobierno? Ha sido la primera pregunta en el primer pleno de la legislatura de Mónica García, la portavoz de Más Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sesión de control al Gobierno. En realidad, la interpelación se convirtió en un reproche a los primeros pasos dados por el Ejecutivo de Díaz Ayuso en el inicio de la legislatura.

Aunque la presidenta regional hizo un repaso de las grandes líneas de lo que será su Gobierno en los próximos dos años, García la reprochó que no hubiera condenado el asesinato de Samuel, que no dijera “ni mú ante la escalada de agresiones homófobas, aunque presume de no tener pelos en la lengua” y la acusó de “imitar al Gobierno de Hungría”.

García lamentó que a la “fiesta” de Díaz Ayuso no esté “invitada” la Atención Primaria ni la sanidad pública. Por eso la pidió expresamente que “no los maltrate”. Parafraseando a Biden dijo: “Pay them more” (págales más), en alusión a la receta del mandatario americano a los empresarios para encontrar mano de obra. A lo que García anadió: " dont fuck them more”, una frase que evitó traducir. “Eso se lo dejamos al señor Cantó”, dijo.