Las confesiones inéditas de Cristina Cifuentes sobre Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre

Se estrenaba ayer Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en el programa de Telecinco “La última cena”. Se trata de un formato televisivo a medio camino entre la gastronomía y el corazón, pero que con la presencia de Cifuentes amplió su radio de acción a la política. En el transcurso de la cena, Cifuentes dejó algunas perlas sobre otros mandatarios políticos, actuales y pasados, fundamentalmente del PP.

Al ser preguntada por los gustos culinarios de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Cifuentes dejó una de las frases de la noche: “Ayuso es de buen comer y de buen beber”. En los últimos meses han sido varias las ocasiones en las que ha quedado patente la buena sintonía existente entre Ayuso y Cifuentes. El pasado 2 de Mayo, con motivo de la fiesta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes volvió a la Puerta del Sol. Era la primera vez que regresaba a la Real Casa de Correos tras su dimisión el 25 de abril de 2018 y lo hizo para recibir la máxima condecoración regional, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. “Es un momento muy especial para mí, tras un calvario de tres años que ahora ha llegado a su fin. Me presento libre de cargos y de cargas”. El pasado 19 de junio, Cifuentes volvió a Sol, en este caso para asistir a la toma de posesión de Ayuso como presidenta regional tras las elecciones del 4 de mayo. El pasado mes de febrero, Ayuso celebró el final de la “pesadilla” de Cifuentes, tras ser absuelta en el denominado “caso máster”.

Pero no fue Ayuso la única política sobre la que Cifuentes opinó en el programa de televisión emitido en la noche de este jueves. Uno de los colaboradores pidió a la ex presidenta madrileña su opinión en torno a la persona que le antecedió en el cargo. “¿Te cae bien Esperanza Aguirre?”, le preguntaron. Ella optó por una respuesta que da pie a pocas interpretaciones: “Me cae igual que yo a ella”. Sobre José María Aznar, Cifuentes aseguró que prácticamente no come y que le gustan las “tortillas francesas”.

Cifuentes quiso dejar patente durante toda la noche su alejamiento de la política. “No comería un postre con ningún político porque no quiere saber nada de la política en la actualidad”, llegó a asegurar. Y desmintió a la presentadora del programa, la humorista Paz Padilla, cuando ésta aseguró que los políticos comen gratis en los restaurantes: “¿Tú sabes dónde comía yo? Yo era pringada… comía en la mesa de mi despacho”, señaló.