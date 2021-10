¿A quién puede afectar la salida de instituciones de Madrid que quiere Sánchez? 150.000 funcionarios, en el aire

El plan de Sánchez de sacar de Madrid los organismos oficiales no ha pasado por alto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está dispuesta a dar la batalla, como ya lo hizo en 2006 su antecesora Esperanza Aguirre con otra intentona similar del Gobierno socialista durante su mandato.

En este caso, el plan que Pedro Sánchez tiene sobre la mesa y que pasa por que algunas sedes y trabajadores de la Administración General del Estado abandonen Madrid para instalarse en ciudades como Santander, León, Castellón, Ávila o Salamanca, entre otras, podría afectar a varios cientos o miles de los 150.000 funcionarios del Estado instalados en la Comunidad, ya que Madrid concentra el 30% de los trabajadores de la Administración General del Estado. Todos ellos entrarían en esa «tómbola» del posible traslado de instituciones mientras se espera conocer de qué organismos se trata.

El silencio de los sindicatos ante el plan de Moncloa

Pero Díaz Ayuso ya se rearma para otro nuevo choque contra el Gobierno Central mientras los sindicatos de funcionarios, como CSIF, guardan silencio. Ayer mismo avisó de que no se va a quedar de brazos cruzados viendo descapitalizar Madrid con la excusa de afrontar el reto demográfico cuando la urbe es capital de España desde hace cinco siglos, cuando Felipe II, en 1561, tomó la decisión de establecer la corte de forma permanente en Madrid y empezó a escribir su historia como la ciudad vibrante y cosmopolita que es. Eso sería para la presidenta regional poco menos que un destrozo y, si se avanza en esta dirección «destrozar Madrid es destrozar España».

Ayuso: “Quieren que los españoles odien a Madrid”

La presidenta regional cree que la idea guarda un claro trasfondo político y responde a una estrategia de la izquierda que «da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid». La presidenta regional fue incluso más allá al asegurar que el plan de Sánchez para trasladar algunos organismos públicos a capitales de provincia «lo que busca es que otros españoles odien Madrid, por tanto, lo que quieren es que los españoles odien su propio país. Por tanto, nuevamente nos tendrán enfrente para dar esta batalla que no beneficia a nadie, no soluciona nada y solo afecta a la vida diaria de los funcionarios», dijo ayer durante la presentación de nuevas obras en la estación del Arte de Metro de Madrid.

«Creo que el presidente del Gobierno y los socialistas no entienden que todos los países tienen una capital, que la capital de España se llama Madrid y que lo es desde hace cinco siglos. Y en Madrid viven españoles de todos los rincones, Madrid es una capital muy querida por todos los españoles y para muestra tienen este puente de la Hispanidad, todas las personas que nos están visitando desde todos los rincones nos lo dicen así», sentenció.

Efecto capitalidad: es decisivo o no

Los partidos de la izquierda y otros como ERC históricamente han culpado a Madrid de aprovecharse de su «efecto de capitalidad» para bajar impuestos y tener una política tributaria más amable por su poder para atraer riqueza de otras autonomías al concentrar centros de decisión, empresas y empleos más cualificados. Sin embargo Madrid niega tal «efecto capitalidad» solo con los datos del PIB en la mano.

Así, Madrid ocupa la primera posición de las distintas regiones de España si atendemos al PIB per cápita. Pero la Comunidad desmonta esta idea con el argumento de que la ciudad es capital del reino desde 1560 y solo ha logrado ese liderazgo recientemente, después de las reformas aprobadas en las últimas décadas, que se han basado en un aumento de la libertad económica y una política de impuestos bajos.

Otro de los argumentos que esgrime es que ser la capital del Estado no garantiza mayores niveles de renta per cápita que en otras regiones españolas. Es más, el hecho de que en la Comunidad se encuentren las sedes de las grandes empresas no genera más ingresos a las arcas de la Comunidad de Madrid.