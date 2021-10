Estos son los 11 municipios de Madrid que siguen en riesgo extremo de contagio por covid-19

La situación epidemiológica de las últimas semanas en la Comunidad de Madrid confirma que la quinta ola mantiene su tendencia a la baja. Ayer se notificaron 74 casos nuevos de covid-19, de los que 46 correspondían a las últimas 24 horas. En el último día, cinco personas fallecieron en los hospitales. La incidencia acumulada a 14 días continúa en ligero descenso hasta llegar a los 43,82. Pese a esta tendencia, continúa habiendo hasta once municipios que se encuentran en una situación en riesgo extremo de contagio por coronavirus. Todos ellos superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Se trata de los siguientes municipios:

Navarredonda y San Mamés (1.550,39)

Puentes Viejas (1.144,49)

Torremocha de Jarama (744,19)

El Vellón (698,6)

Cervera de Buitrago (617,28)

Torrelaguna (535,64)

Pelayos de la Presa (336,32)

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago (323,62)

Valdeavero (314,27)

Olmeda de las Fuentes (289,02)

El Molar (269,19)

Hay otro municipio, Estremera, que sin llegar al riesgo extremo de contagio, sí tiene una incidencia de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, en concreto 224,89.

Incidencia Covid en Madrid FOTO: Teresa Gallardo

En la capital, ninguno de los 21 distritos tiene actualmente una incidencia acumulada de más de 100 casos. Once distritos, no obstante, tienen una incidencia de entre 50 y 100 casos. Se trata de Villaverde (95,87), Barajas (78,03), Vicálvaro (75,67), San Blas (71,36), Salamanca (68,32), Puente de Vallecas (68,08), Usera (60,81), Fuencarral-El Pardo (60,42), Villa de Vallecas (60,29), Carabanchel (59,95) y Moratalaz (51,27).

El impacto de las vacunas

Un elemento clave que ayuda a explicar la tendencia a la baja de los contagios se encuentra en la extensión de las vacunas. Su impacto es evidente. No en vano, el 77,1% de los contagios por el Covid-19 desde que comenzó la quinta ola a mediados de junio no había recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, según se recoge en el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En concreto, desde el 21 de junio, inicio de la quinta ola, hasta el pasado 10 de octubre, se han detectado 166.297 casos de Covid-19, con una edad mediana de 30 años. De los 142.314 casos correspondientes a los grupos poblacionales de vacunación, el 22,9% habían recibido la vacunación completa, el 12% no habían completado la pauta y el 65,1% no estaban vacunados.

Considerando únicamente los casos que han requerido ingreso hospitalario, la mediana de edad es de 48 años. De ellos, el 34,8% habían recibido la vacunación completa, el 8,4% no habían completado la pauta y el 56,7% no estaban vacunados. Para los casos con la vacunación completa, en caso de enfermar, el riesgo de ingresar en un hospital disminuye en un 71,6% y en un 82% para el ingreso en cuidados intensivos. En caso de tener al menos una dosis, disminuye en un 56,6% el riesgo de necesitar asistencia hospitalaria y en un 71,1% la necesidad de cuidados intensivos.

116 pacientes en las UCI

Con los datos actualizados a fecha de ayer, el número de hospitalizados se sitúa en 336 (ocho menos que en la jornada precedente) y 116 en la UCI (seis menos), mientras que ocho pacientes han recibido el alta. Además, el número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 825. Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.374, de los cuales 5.103 han sido en centros sociosanitarios, 18.817 en hospitales, 1.423 en domicilios y 31 en otros lugares.