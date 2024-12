Arenillas ve una «pequeña reparación» frente al "daño irreversible" que Más Madrid la mantenga en la Mesa Regional

El caso de Loreto Arenillas, la exjefa de gabinete de Íñigo Errejón y todavía diputada en la Asamblea por Más Madrid, sigue dando quebraderos de cabeza a la formación de la ministra de Sanidad, Mónica García. Arenillas, que se resiste a dejar su acta de diputada, aunque prometió que lo haría, tras el caso Errejón y su supuesta «mediación» con una víctima del ex dirigente, informo a través de la red social X de que el Comité de Garantías de Más Madrid había estimado de manera parcial el recurso contra la decisión anunciada el pasado 25 de octubre del cese de todos sus cargos orgánicos.

El Comité la restituye en la Mesa Regional de Más Madrid, lo que Arenillas considera «un pequeño paso hacia la reparación» después de que crea que la manera de hacer su cese, por parte del partido, «me ha provocado un daño personal irreversible».

«Este Comité de Garantías debe reprochar la decisión de publicar el acuerdo del cese inmediatamente después de su adopción (a sabiendas de la singular relevancia mediática que el mismo tenía y del irreversible daño personal que podía causar)», expone la resolución. Asimismo añade que «no se le facilitó un espacio adecuado y suficiente en que se pudieran explicar las razones de la misma a la afectada y en que ésta pudiera alegar lo que considere oportuno». El Comité de Garantías del partido, sin embargo, no toma cartas en el asunto sobre la petición de dimisión como diputada electa en la Asamblea de Madrid, así como en el hecho de que se pudieran vulnerar o no los derechos fundamentales, como esgrimía Arenillas, porque considera que es un asunto sobre el que no puede pronunciarse porque no tiene competencias para ello.

Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Más Madrid aseguran no encontrar sentido a la resolución. Entre otras cosas porque nunca fue expulsada de la Mesa Regional del partido, aunque sí de sus cargos orgánicos en la dirección de la formación regionalistas. Es por esto por lo que consideran que no hay ningún cambio respecto a la situación que había hasta ahora, tal y como aclararon a LA RAZÓN. Así, Arenillas sigue sin estar en la Ejecutiva, aunque sí en la Mesa Regional y mantiene su acta, al ser personal. El pasado 25 octubre dijo que dejaría su acta tras saltar el caso Errejón. A día de hoy, sigue de baja médica y Más Madrid cree que no le queda más salida que dejar el acta, antes o después.