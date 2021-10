Almeida denuncia que el Gobierno ve a Madrid como “el villano adecuado para obtener rédito político”

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este viernes al Gobierno de la Nación que utilice a Madrid como “el villano adecuado para obtener rédito político” a través de la “confrontación”.

Almeida ha reiterado su “incomprensión” por la partida destinada a Madrid en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Que se invierta en Cataluña, en Valencia, me parece fenomenal, pero no entiendo que un catalán reciba un 85% de inversión per cápita más que un madrileño”, ha reiterado a continuación. Martínez-Almeida sostiene que “no tiene sentido que en Cataluña se invierta el doble que en Madrid”.

Así, mantiene que “el sentimiento de agravio en Madrid está justificado”. Y no solo por los PGE, ha continuado, sino también “por los mensajes injustos, la estigmatización y el estado de alarma unilateral de la pandemia”.

Requerido por la renovación de los órganos constitucionales, el alcalde de Madrid considera que el líder del PP, Pablo Casado, ha demostrado que el PP es un “partido de Estado” y que el Gobierno “decidió aceptar” lo que los ‘populares’ habían propuesto desde hacía ya tiempo. “Habría que preguntarle a Sánchez por qué no ha ejercido el liderazgo natural que le corresponde”, ha cuestionado.

Sobre la renovación del Poder Judicial, Martínez-Almeida ha indicado que podría ser “mañana” siempre y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “acepte lo que piden los jueces”, que es “la renovación y cambio en el proceso de nombramiento”. “El único que no está de acuerdo con ese esquema es el presidente del Gobierno”, ha finalizado.

El alcalde de Madrid también tuvo palabras para la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, “se le está poniendo cara de Pedro Solbes (exministro de Economía) porque “está negando la crisis”.

Así, afirmó que el Gobierno de la Nación se “equivoca” con la situación económica, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) “ha rebajado la previsión de crecimiento, el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento, las cifras no son las que se preveían, y los gastos se están disparando”.

Y lo mismo desde la Asamblea de Madrid

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar perjudicando voluntariamente a la Comunidad de Madrid y ha indicado que su idea de la descentralización es un “ataque más” a la región.

“No hay manera de que tenga una idea que favorezca a Madrid y a España. Llevar instituciones a otros lugares despoblados y vaciar Madrid no es para el crecimiento de esas ciudades y esas provincias”, ha trasladado Carballedo en una entrevista con ‘Telemadrid’.

A su juicio, el problema de la despoblación se ataja favoreciendo la vida y el trabajo de estos municipios, con la atracción de empresas, creando puestos de trabajo y no “trasladando funcionarios de un lado a otro”. Para la presidenta del Parlamento autonómico lo que quiere hacer Sánchez es “distraer la atención” para que no se hable “del enorme problema de las familias que van de susto en susto y no alcanzan a pagar la luz”.

Cree que durante toda la pandemia Sánchez ha estado perjudicando a Madrid, como cuando “no les dejaron hacer test de antígenos en farmacias”, algo que sufrieron “gravemente” los madrileños. Además, en las elecciones ha reprochado que PSOE y Unidas Podemos decidieran confrontar con Ayuso, lo que les llevó a perder.