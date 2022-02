Ayuso desmiente a Casado y asegura que su hermano cobró 55.850 euros por traer mascarillas de China

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que ha entrado en detalles sobre la actividad laboral de su hermano para tratar de alejar cualquier tipo de sospecha sobre posibles tratos de favor y comisiones recibidas por Tomás Díaz Ayuso. Así ha especificado que Tomás Díaz Ayuso recibió 55.850 euros “no como comisión por intermediación”, sino como contraprestación por su trabajo con la empresa que consistió en gestiones realizadas para conseguir el material de China.

“Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA. Del resto, no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad”, que querido puntualizar.

Según se especifica en el documento, Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020. La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China. Esas mascarillas, se vendieron a la Comunidad de Madrid a 5€ cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5€.

En ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores: Biogen: FP3: 10,5 € Palex FFP2: 6,5 €. Lost Simetry: FFP2: 6 €. Helianthus: FFP2: 5,95€ Barna: FFP2: 5,30 €, ha detallado en el comunicado.

Ayuso espera que con esta explicación “nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad” y ha insistido en que “nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes”.

Esta explicación ha sido avalada después por dos de los consejeros, el de Economía y Hacienda y el de Sanidad, aunque en principio estaba previsto que las explicaciones las diera el consejero de Presidencia, Enrique López.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha asegurado que el contrato de las mascarillas se subió al portal de Transparencia desde el 10 de junio de 2020, “se ha hecho con absoluto respeto y pasó todos los controles previos y posteriores. Es un contrato irreprochable”, ha señalado en una rueda de prensa. “No hay ni tacha ni reparo de la Cámara de Cuentas”, ha sentenciado. “No hay infracción alguna”, ha dicho. Además el contrato fue enviado a la Asamblea de Madrid.

“Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal, transparentes y acordes con prescripciones de la legislación en contratos del sector público”, ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien puntualizó que se han hecho más de 4.000 expedientes de contratación covid y que “todos se han ajustado al procedimiento”.