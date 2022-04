Rocío Monasterio: “Ayuso está pagando a los sindicatos para comprar la paz en las calles”

Rocío Monasterio lleva hoy a la Asamblea de Madrid una iniciativa para eliminar las subvenciones a los sindicatos y a la patronal. En una entrevista con LA RAZÓN, invita a Ayuso a apoyar la propuesta. También a seguir reduciendo el gasto y bajando los impuestos frente a una izquierda que, a su juicio, está «anestesiada». En la arena nacional, cree que Vox está en condiciones de ganar las elecciones andaluzas y teme que la llegada de Núñez Feijóo a la dirección de Génova abra las puertas a una nueva etapa de entendimiento entre los populares y el PSOE de Pedro Sánchez.

¿Cómo valora el cambio de liderazgo en el Partido Popular?

No sabemos hacia dónde van. Espero que entiendan que la prioridad tiene que ser sacar a Sánchez del Gobierno. Es lo que nos están pidiendo muchísimos españoles que ya no pueden más. Sánchez no puede ser quien nos saque de esta crisis y espero que Feijóo tenga esto claro.

¿Cree que le ha pasado factura a Casado no apoyar la moción de censura de Vox a Sánchez?

A Casado le ha pasado factura no tener claras las prioridades. En política estamos para servir a España y a los españoles y no para mirar ensimismados los temas de los partidos. Tenemos que alejarnos de la partitocracia y estar en la calle, pensando cómo afrontamos los próximos meses. Lo que viene, no es fácil y tenemos que tener prioridades claras.

¿Será para Vox más fácil el entendimiento con Feijóo?

Nuestro aliado natural es el PP. Si a nosotros nos faltan votos para llegar a una mayoría, les tenderíamos la mano para invitarles a un pacto. No se puede pactar con los enemigos de España, con comunistas o con los que nos quieren llevar a la miseria. Espero que el PP no vaya a ofrecer la mano a un presidente Sánchez que nos ha engañado a los españoles en todo.

¿El modelo a seguir para Andalucía y para 2023 es la coalición de Castilla y León?

En Andalucía aspiramos a ganar. Si luego nos faltan algunos votos, lo lógico sería invitar al PP.

Para ganar en Andalucía, ¿la mejor fórmula es tener como candidata a Macarena Olona?

Vox tiene candidatos fantásticos. Macarena podría ser una. Lo bueno de Vox es que es fiable en el mensaje. Dice lo mismo en Andalucía y en Asturias. Feijóo dice una cosa en Galicia, pero el discurso del PP en Cataluña no tiene nada que ver. Cualquiera que vaya de candidato, y Macarena sería una candidata fantástica, va a llevar el mensaje de Vox hasta el último rincón de Andalucía.

Llevan hoy a la Asamblea de Madrid una propuesta para eliminar las subvenciones a los sindicatos. ¿Por qué ahora?

Hay que eliminar las subvenciones a los sindicatos y a la patronal. Que se financien con sus afiliados. Es una vergüenza su papel de vendeobreros. Estaban de mariscada mientras los trabajadores lo pasaban fatal en la calle. ¿Qué han hecho con los fondos de los mineros asturianos? Se lo han llevado crudo. ¿Qué pasa con un UGT en Madrid? Han estado llevándose el dinero para operaciones de cirugía estética o para mariscadas. Roban a la gente. Entran en las empresas diciéndoles a los trabajadores que van a ser sus salvadores y cogen sus fondos. Eso es de ladrones.

¿Cuentan con el apoyo del PP?

Lo llevé la anterior legislatura y no lo apoyaron. Ayuso está pagando dinero a los sindicatos: 600.000 euros ¿Para qué? Para comprar la paz en las calles. ¿Tienen miedo a los sindicatos? Yo no les tengo ningún miedo, que me pongan a mí como la causa de que se elimine la subvención y que vengan a la calle a gritarme, que yo no les tengo ningún miedo. Yo doy la cara y les digo: «Dejad de robar y pagaros la mariscada con el dinero de vuestro bolsillo».

Vox recibe dinero público y ha fundado un sindicato. ¿No es una incoherencia?

No. El sindicato se financia de las cuotas de sus afiliados. El que se quiera afiliar a Solidaridad, está fenomenal, pero que pague la cuota. Los partidos políticos deberían financiarse también de las cuotas de los socios.

¿Cuánto dinero reciben los sindicatos de los presupuestos de Madrid? En subvenciones directas, 600.000 euros. Pero hay otros 22 millones de euros en cursos de formación que hay que ver qué son, porque si son los cursos de formación de los sindicatos que entran en las empresas de más de 50 personas a decirte que tienes que tener las mismas mujeres que hombres... A mí no se atrevían a venir a las constructoras a decirme eso porque yo porque yo era la única mujer que estaba en la obra rodeada de tíos. Claro, porque saben que la mayoría de mujeres no quieren estar en una obra o porque no podemos levantar un pilar de ferralla o conduciendo una hormigonera. Estamos gripando el sistema porque tenemos un montón de gente viviendo del cuento sin trabajar, como sindicalistas. Que se levanten a las cinco de la mañana para ir a Mercamadrid o a las seis para abrir una obra. Cuando hayan hecho todo eso, que vengan a los demás a darles lecciones, que ya está bien.

Rocío Monasterio San Martín (Madrid, 4 de febrero de 1974) es una empresaria, arquitecta y política española, diputada en la Asamblea de Madrid. Es la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid.

Sobre la Ley de Autonomía Fiscal de Ayuso, ¿siguen en el no?

Es una ley inocua. Es el Estatuto de Autonomía más tres decretos que ya estaban aprobados. Y luego dice: si Sánchez ataca la autonomía fiscal de Madrid, iremos al Constitucional, cosa que ya se puede hacer. Da igual que votemos «sí», «no» o que nos abstengamos. El titular es muy bonito, pero yo soy partidaria de hacer menos leyes.

Entiendo que en el futuro no van a apoyar nunca esta ley tras afirmar que «bebe de postulados independentistas».

Si le hace tanta ilusión a Ayuso, me puedo abstener, pero le cambió esa abstención por que baje el IRPF a todas las familias medio punto más, que eso sí me importa y lo acabo de registrar. A ver quién me lo vota. El otro día se votó en el Pleno una propuesta de Vox para eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, que es el que más afecta a los jóvenes cuando van a comprar la primera vivienda. Nos votaron en contra y el PP se abstuvo. ¿No le dice Ayuso a Sánchez que baje impuestos? Muy bien: elimine hoy las subvenciones a los sindicatos, reduzca a la mitad los diputados, elimine chiringuitos, empiece a hacerlo en Madrid. Está muy bien hablar, pero lo que hay que hacer es ejecutar. Ayuso gobierna Madrid: que nos dé ejemplo de lo que tendría que hacer Sánchez.

¿Hay avances en esa voluntad compartida de PP y Vox de reformar las leyes LGTBI?

Lo llevamos en diciembre y nos votaron en contra. Al Partido Popular le da miedo hacer frente a la izquierda, a nosotros no. Quiero que se quiten el miedo y que eliminen todos esos puntos que, en la educación, obligan a adoctrinar. Si ellos no se atreven, que me pongan a mí de instigadora de todo esto. Los niños ahora mismo saben más de los 32 géneros que de la regla de tres. Les preguntas los Reyes Godos o dónde está la península de Kamchatka y no tienen ni idea.

De cara a 2023, ¿se ve como candidata a la Comunidad o a la Alcaldía de la capital?

En Vox lo decidimos todo en conjunto. A mí me encanta estar donde pueda sacar a la izquierda de los gobiernos. Lo importante es nunca perder la pasión por aprender. Veo a muchos políticos que llevan pegando carteles desde los 17 años y que no han trabajado nada en su vida y, que, además no tienen ningún afán de aprender nada. Yo no tengo ni idea de política. Donde caiga me lo estudiaré. La ciudad de Madrid tiene una mejora brutal por delante. Llevamos con un proyecto desde hace 25 años, que es Madrid Nuevo Norte y nos lo venden siete veces como si fuera nuevo. Pero oiga, que es de hace 25 años. Esa maqueta está más que inaugurada. Es una ciudad con un potencial, con un margen de crecimiento brutal frente a otras grandes ciudades como París y Londres.

Vox ha tenido muchos choques con el PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo valora a Almeida como alcalde?

El alcalde Almeida, a mí lo que me da pena, que se haya equivocado pactando con comunistas. Es que no lo entiendo. ¿En qué momento te planteas pactar un presupuesto con los concejales de Carmena? Unos tipos que lo que quieren es arrasar las empresas y vivir de la subvención y quitarle la subvención a los que están ayudando y dando de comer en San Amaro, la Fundación Madrina. Almeida se ha dejado llevar. Creo que hace falta gente con principios, que te puedas fiar, que tú des el voto y sepas que no te van a hacer una jugada pactando con los comunistas. Se supone que venía a sacar a Carmena y luego ha pactado con los concejales de Carmena. Vendió que iba a levantar las restricciones de Madrid Central y lo que ha hecho es ampliarlas. Algo de engaño, hay. Está a tiempo de rectificar.

¿Comparte que Vox votara en contra de retirar la Llave de Oro a Putin?

Nosotros hemos pedido que se declare persona non grata a Putin. Lo más importante es que los ucranianos nos sientan cerca. El señor Zelenski, yo creo que más que medallas, lo que le gustaría es que la Comunidad de Madrid hubiera puesto un techo a esas madres, que no necesitan un test en el Zendal, sino un techo. Si estás con Ucrania, ponles un techo. Y si no, no lo digas. Tenemos que ser muy claros y que luego no nos encontremos a políticos de otros partidos haciendo negocios con Putin, pero aquí está todo el mundo callado.

La polémica de las bandas juveniles ¿Considera que Ayuso ha dado marcha atrás en su posicionamiento inicial sobre el tema de las bandas latinas? Se ha dado cuenta de que teníamos razón en lo que decíamos. Yo simplemente le dije que las madres estamos preocupadas. A las cinco de la mañana estoy despierta pensando a ver si llegan o no llegan mis hijos. Ya van dos contándome que han pegado una un navajazo a un compañero suyo. En Puente de Vallecas, en Villaverde y en Usera, personas que no son votantes nuestros, me paran y me dicen que están preocupados. Hay un problema con las bandas y muchas de ellas son bandas latinas, otras no serán latinas, pero hay unas que sí. Esto lo hemos importado de otros países que yo conozco muy bien y es un tema que hay que tratar con muchísima contundencia. Algo está pasando en Madrid y Ayuso reaccionó mal diciendo que eran todos “españolazos” igual que Abascal. Hay que garantizar la seguridad en las calles si queremos atraer inversión a Madrid. La señora Ayuso decía el otro día que “Madrid es sueño”. Madrid será sueño si garantizamos la seguridad. ¿Cree que las bandas son consecuencia directa de la inmigración? Hay una parte claramente que hemos importado: la inmigración ilegal tiene consecuencias de inseguridad en los barrios. Esto lo hemos visto en toda Europa. Francia se ha equivocado claramente con una política laxa de inmigración y ahora Francia está dividida en dos. Hay barrios que no pisas. En Reino Unido, se impone la “sharía”: en algunos barrios, las mujeres salen caminando a una hora y a otra no. Hay que ser muy claro: la inmigración tiene que ser legal y ordenada y quien venga a España tiene que respetar nuestros valores, que la mujer es igual que el hombre, que tienes que cumplir con unas normas. Yo soy hija de inmigrantes cubanos y los españoles cuando salen en este caso de Asturias a Cuba, van para trabajar. Cuando invitas a alguien a tu casa, pides que se respeten unas normas, yo creo que eso no es mucho pedir. Yo estas semanas he estado recibiendo yo creo que a más de 1.200 madres de Ucrania con niños, autobuses a todas horas. Y he dedicado tiempo a estar con ellas. Vienen de forma legal con un permiso para un año. Lo primero que me preguntaban era dónde podían trabajar, dónde había que hacer los papeles, quieren hacer las cosas bien y les hemos acogido lo mejor que hemos podido.