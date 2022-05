Es necesario planear dónde y con quién ver mañana la final de la Champions League, porque los nervios pueden jugar una mala pasada y no acertar con la elección. Si no viaja a París para ver al Real Madrid enfrentándose al Liverpool, continúe leyendo, porque en estas líneas servimos varias direcciones para saborearlo fuera o dentro de casa. Así, Javier Muñoz vuelve a poner terraza a los madridistas: la de Palacio de Cibeles , un espacio emblemático con comedor interior y un espacio exterior con vista a la diosa que da nombre a la plaza. El cocinero ha citado a las ocho a los 130 comensales privilegiados, que apaciguarán la tensión con un menú (80 euros en mesa alta y 90, en baja), formado por quesos, nachos con guacamole, baos de carrillera de ternera, pizza de picadillo de ciervo, croquetas de puchero y migas con huevo poché. El precio incluye dos copas de vino, tinto o blanco, o de cerveza. Justo enfrente, otro lugar de encuentro es Bareto , dirigido por Nacho Horcajada. Cuenta con una pequeña y agradable terraza, pero el sábado en el interior no faltarán varias pantallas para ver el partidazo y desde la barra comenzará el desfile de cañas. De comer, montados de chipirones o de ternera asada, torreznos, croquetas de huevo frito y cecina, unos maravillosos mejillones tigre, ensaladilla… Bocados que armonizan también con un José Pariente bien frío. En Azotea Fous Barceló podemos escoger entre tres opciones: Experiencia Gallinero (18 euros), con platos como la ensalada de mango verde con mezcla de hojas frescas, el curry verde de salmón con arroz jazmín, la tarta de limón con yuzu y una copa de Tanqueray 0,0% con tónica. La Preferente tiene un precio de 30 euros y la Palco, de 36. Asimismo, también es posible verlo en Arpillera y en Bomarea , situadas en el Parque Forestal de Valdebernardo: la Gallinero aquí cuesta 20, mientras que la Preferente, 26 y la Palco, 32. Por último, Allard Petit Bar también sabrá a fútbol a partir de las nueve.

Quien opte por ver a su equipo desde el sofá de casa, pedir la cena a La Gran Familia Mediterránea es una opción acertada. El Grupo Dani García ha diseñado un proyecto que hace posible que lleguen a casa diferentes alternativas de comida (asiática, italiana, bocatas ricos…). ¿Lo último? Tres hamburguesas: Fromage García (11,90 euros), Smoked Burger (15,90) y Miss a Carbonara Trufada (13,50). Además, a través de Glovo llega la cheeseburger trufada, de Vicio ; la Burger de carne thai de pollo de corral rebozada con un crujiente maíz con jalapeños rellenos de queso, ensalada, guacamole y salsa cheddar, de El Círculo de Carlos Maldonado ; y La Faraona, de Nugu Burger . EL sábado festejamos el día de Internacional de la hamburguesa, así que qué mejor día que probar también la receta con la que Prrimital participó al campeonato de España, elaborada con carne picada de buey, bacon ahumado, queso cheddar, «prringue» de barbacoa bourbon y pan de brioche.

O, si tiene previsto llegar con el tiempo justo, hágase con las Brooklyn Town (www.brooklyntown.com), que se hacen en 90 segundos en el micro, se dejan reposar un minuto y están listas para disfrutar. Casa Orellana también cuenta con servicio de delivery (Tel.: 91 502 41 82 y 91 737 37 36. www.casaorellana.con), así que es posible recibir a los madridistas invitados con su ensalada de centollo. También, con las croquetas de rabo de toro y con los molletes de pringá o de calamares con mayonesa de ajos asados. Incluso, es posible abrir la puerta al solomillo Wellington con setas y boniato a la brasa que Pepe Roch cocina en el Café Comercial . ¿Algo de japo? Nomomoto (www.nomomoto.es) es el servicio de delivery del grupo Nomo, con Naoyuki Haginoya al frente. ¿Qué pedir? La sukiyaki croquette de rabo de toro, gyozas, las versiones de yakisoba y arroz yakimeshi, tartares y tatakis. Además, el sushi juega un papel especial con diferentes cortes: desde sashimis y nigiris hasta una amplia variedad de uramakis y rainbow rolls Para terminar, los crunchy mochis, de frambuesa y de mango. La pizza la pediremos a Ditaly , a través de Glovo, Just Eat y Uber Eats.

No te pierdas Hamburguesa en mano Quien prefiera ver el partido en casa, otra opción perfecta es pedir en New York Burger la New Your Burger, creada por los clientes a través de las redes sociales. O las más clásicas, como la Met, Meat, de jarrete de cerdo, la High Line, la Chelsea Truffle o cualquiera de las propuestas veggies.