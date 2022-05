Rifirrafe en Cibeles: la portavoz del PSOE trae basura al Pleno y así respondió Almeida

Entre otras cuestiones más o menos controvertidas, el Pleno que se celebra esta mañana en el Palacio de Cibeles ha puesto sobre la mesa el problema de la basura en las calles de Madrid. Para “ilustrar” el problema, la portavoz socialista, Mar Espinar, llevó consigo al atril una bolsa de basura llena de residuos. Una bolsa, dijo, que “representa su compromiso con la ciudad”, en referencia al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Del mismo modo, la portavoz continuó su intervención diciendo que “en esta bolsa de basura no caben los 6 millones de euros que usted le debe a los madrileños” en referencia al dinero ganado por comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en el “caso mascarillas” y que actualmente está en los juzgados. “Mientras los socialistas seguiremos haciendo lo que usted no hace, recoger la basura de Madrid”, concluyó.

En su turno de réplica, el regidor no se cortó. “Entiendo perfectamente la cercanía que el PSOE siente con la basura, porque esa es la forma de entender la política que desde el ‘sanchismo’ se está estableciendo en España”, contestó el regidor a Espinar, a lo que añadió: “Siendo socialista se siente muy cómoda al lado de la basura”.

Fue entonces cuando Martínez-Almeida enumeró todos los desagravios del Gobierno de Sánchez con la ciudad de Madrid: apenas 1,5 millones de euros en ayudas por Filomena, lo que es un “insulto” a la ciudad de Madrid; o que el carril Bus-VAO de la A-2 no se esté ejecutando; o que se cumpliera el plan de Cercanías con una inversión de 5.000 millones de euros que nos dijeron y “que no se está cumpliendo”; o que la delegada del ‘sanchismo’ no utilice la Delegación de Gobierno como plataforma institucional para la alcaldía”.