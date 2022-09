Ya hay fecha para la apertura de la nueva zona comercial de torre Caleido en Madrid

Un nuevo impulso comercial a una zona en plena expansión en Madrid. Y más que estará cuando se comience a levantar Madrid Nuevo Norte. La antes conocida como Ciudad Deportiva del Real Madrid, reconvertida en zona de rascacielos, tendrá con la quinta torre, ya levantada, Caleido, un definitivo desarrollo urbanístico. Este edificio está integrado por un espacio de oficinas, alquilado al IE University; una zona sociosanitaria, en la que se instalará una clínica de Quirón; un parque, cedido al Ayuntamiento de Madrid; 200 plazas de aparcamiento; y una zona comercial que coge impulso. De hecho, el próximo septiembre se espera que se ponga en marcha. El 80% del espacio comercial está reservado.

Nueva zona comercial en el centro de Madrid FOTO: Caleido

La nueva zona comercial, ubicada en el número 259 del madrileño paseo de la Castellana e integrada en el complejo empresarial Cuatro Torres Business Area, amplía su oferta con la incorporación de nuevos operadores de moda, restauración. Una nueva aventura comercial que comenzará, según las previsiones, a finales de este mismo mes de septiembre.

Apertura

De momento, están confirmadas en la parte de moda firmas como Mango, Pepe Jeans, Hackett London, El Ganso, Intimissimi, Façonnable, Renatta & Go, Ecoalf, Aristocrazy, Diplomatic y la cosmética de Rituals, entre otros.

En la parte gastronómica, a La Máquina se suman otras experiencias como la que ofrecerán Sibuya, Healthy Hunters, Makan Saj, Five Guys, New York Burger, Grosso Napoletano, Lateral, Kanbun y Secrets by Farga. También habrá un espacio boutique para el cine de la mano de Ocine Urban.

La torre Caleido cuenta con 181 metros de altura y 35 plantas. Está situada junto al complejo Cuatro Torres Business Area y es el séptimo edificio más alto de España. Alberga un campus de la IE University y un centro de medicina deportiva Quirón Salud, una gran zona verde, comercial y de restauración y muchas experiencias innovadoras e inolvidables. El edificio fue inaugurado en 2021, pero faltan algunas zonas, como la comercial, por abrirse. Un proyecto que está a punto de rematarse ahora.