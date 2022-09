Así puedes solicitar tu hipoteca de hasta el 95% en Madrid si eres menor de 35 años

Los jóvenes madrileños están más cerca de poder acceder a una vivienda en propiedad. Y es que, a partir de la próxima semana, podrán acudir a las oficinas de Caixabank, Ibercaja y Santander, ya que comenzarán a informar a sus clientes del programa «Mi Primera Vivienda», puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. Las entidades se suscribían ayer al convenio de colaboración con el Gobierno autonómico para desarrollar este proyecto, por medio del cual se facilitarán hipotecas que cubrirán entre el 80% y el 95% del precio del inmueble a jóvenes menores de 35 años.

«Hablamos de un programa pionero, con el que los jóvenes que quieran convertirse en propietarios y tengan capacidad para hacer frente a una hipoteca puedan hacerlo a pesar de no disponer de los ahorros necesarios para la entrada», explicaba ayer la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. La iniciativa, tal como señalaba Martín, cuenta con una inversión de la Comunidad de Madrid de 18 millones de euros como garantía para que los bancos puedan ampliar el importe de las hipotecas. «Esta es nuestra forma de hacer política», aseveraba la consejera, «buscar soluciones, ofrecer alternativas a la gente y ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos de vida en libertad». Asimismo, Martín aseguraba que el objetivo del Gobierno autonómico es que «todo aquel que quiera vivir en nuestra región y crecer con ella, pueda hacerlo en las mejores condiciones».

Para poder tener acceso al programa «Mi Primera Vivienda», los solicitantes, además de tener menos de 35 años, deben acreditar una residencia en la Comunidad de Madrid de, al menos, dos años, así como no disponer de otra vivienda en propiedad en todo el territorio nacional. Por otro lado, la vivienda a adquirir debe estar ubicada dentro de la Comunidad de Madrid y el precio, sin tener en cuenta los gastos e impuestos propios de la adquisición, no debe superar los 390.000.000 euros. Para constatar todo esto, a la hora de presentar la solicitud en una oficina de las entidades bancarias participantes, los jóvenes deben presentar su DNI y certificado de empadronamiento, así como un certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite la no posesión de ninguna vivienda en propiedad. Asimismo, se debe presentar el contrato de arras o, en su defecto, un preacuerdo del compromiso de compraventa de la vivienda. Para garantizar que el domicilio será utilizado como vivienda habitual, se debe presentar también una declaración responsable en la que el comprador se comprometa a hacer este uso durante, al menos, dos años.