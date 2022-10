Los centros de urgencias de Madrid abren pese al boicot: el 60% de los médicos se da de baja en el día

Hoy era el día señalado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para abrir los centros de urgencias 24 horas. Los 78 puntos que existían antes de la pandemia y los otros dos que ya estaban operativos en El Molar y Alcalá de Henares. Y han abierto. Según ha detallado el Ejecutivo regional, los 80 centros sanitarios lo han hecho a pesar del aluvión de bajas médicas comunicadas hoy mismo. A las 19 horas, la Consejería de Sanidad ha contabilizado más de un 40% de bajas sobrevenidas que se han comunicado a lo largo del día, en ocasiones, precisan desde Sol, a menos de dos horas de la apertura de su centro. El porcentaje de bajas sobrevenidas entre los médicos ha llegado al 60%.

En términos de los trabajadores que debían prestar su servicio en estos centros, de los 234 profesionales que habían sido llamados hoy a trabajar, un total de 94 han comunicado su baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares. Ello ha obligado a la Consejería de Sanidad a reorganizar efectivos. Y es que hasta 43 de estos centros de urgencias (casi el 60%) se han encontrado con la circunstancia de que no tenían médico. Esta situación ha sido subsanada con la movilización de las 49 Unidades de Atención Domiciliaria desplegadas por el SUMMA112.

“Garantizamos la atención a la población”

“La actuación que nos hemos encontrado ha sido que ha habido muchísimos profesionales, muchos más de los que habitualmente surgen con bajas que no han venido a sus centros y, por lo tanto, nos han obligado a una reestructuración de todo el sistema porque lo más importante es que a todos los pacientes, a toda la población, hay que atenderle de acuerdo a sus necesidades”, ha destacado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados. También ha avanzado que desde el Gobierno regional “estudiaremos cuáles han sido las causas (de las bajas) y, por supuesto, seguiremos tomando todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la atención de la población: nosotros no teníamos conocimiento de que estas personas no iban a trabajar y evidentemente mañana estudiaremos cuáles han sido estas causas para evitar en lo posible que se vuelva a producir. Pero la realidad es la que es. Nosotros normalmente estamos acostumbrados hasta un 10% de ausencias y en este caso nos hemos encontrado en la categoría de médicos con cerca de un 60% de ausencias, que entendemos que no es normal, pero lógicamente deberemos estudiarlas despacio”.

¿Qué horario tienen?

Estos centros de salud continuarán con el horario que venían manteniendo, mientras que los servicios de urgencias que existían hasta ahora (SUAP, SAR y PACs) amplían su horario de tal manera que si antes su entrada en funcionamiento se producía en horario nocturno, a partir de las 21:00 horas, y se prolongaba durante toda la noche, ahora estas urgencias adelantan su horario de apertura a las 17:00 de la tarde , de tal manera que, en algunos lugares, coincidirán en horario la atención que se preste en los centros de salud con la de estos servicios de urgencias en aquellos lugares con más carga asistencial.

Los puntos de urgencia estarán atendidos por el mismo personal que había antes, por médicos, enfermeros y profesionales de apoyo, como celadores y auxiliares administrativos (el 5% de los profesionales sanitarios), aunque también todo el personal de los centros de salud, perteneciente a la Atención Primaria, podrá, por primera vez, realizar de forma voluntaria jornadas retribuidas en estos centros, una medida que se cree que tendrá aceptación ya que se trata de una reivindicación histórica de estos profesionales, según ha explicado Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados. Además, se espera que las condiciones económicas sean atractivas para lograr atraer a un mayor número de profesionales.