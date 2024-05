Esta es la retención de IRPF que se aplica a las pensiones de jubilación

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado las personas que residen en España y que grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona.

La pensión de jubilación está considerada un rendimiento del trabajo que se tiene en cuenta para calcular el IRPF que deben pagar los contribuyentes. Los rendimientos del trabajo son aquellas contraprestaciones o utilidades, dinerarias o en especie, que deriven, –directa o indirectamente– "del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas, como por ejemplo los sueldos y salarios, las prestaciones por desempleo o las pensiones", tal y como explica La Moncloa en su página web.

Los pensionistas perciben rentas sujetas a IRPF, por lo que estos tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta en los mismos términos que cualquier trabajador. No obstante, hay algunas pensiones que están exentas de la retención de este impuesto: las pensiones de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, orfandad y en favor de familiares, y las derivadas de actos de terrorismo.

Retenciones en función de la cuantía de la pensión

El importe de la pensión determinará el porcentaje de retención en concepto de IRPF que irá desde el 1% hasta el 15,59%:

1% de retención mínima: pensiones de hasta 12.000 euros anuales.

2,61% de retención mínima: pensiones de entre 12.001 y 18.000 euros anuales.

8,69% de retención mínima: pensiones de entre 18.001 y 24.000 euros anuales.

11,83% de retención mínima: pensiones de entre 24.001 y 30.000 euros anuales.

15,59% de retención mínima: pensiones a partir de 30.001 euros anuales.

Estas son las retenciones mínimas que se descuentan de la pensión de jubilación al mes, no obstante, el porcentaje exacto puede variar para cada caso en función de las circunstancias personales y familiares del pensionista. Sin embargo, los pensionistas podrán solicitar a la Seguridad Social que se modifique la retención que aplica a su IRPF.

¿Todos los jubilados están obligados a hacer la declaración de la Renta?

Al igual que ocurre con el resto de los trabajadores, los jubilados no deberán hacer la declaración de la Renta si sus ingresos no superan los 22.000 euros . La pensión media de jubilación ascendió a 1.252,3 euros al mes en abril, por lo que, son muchos los pensionistas los que no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF.

Pese a ello, sí que deberán presentar la declaración los pensionistas que perciban, además de una pensión, ingresos de otros pagadores y estos superen los 1.500 euros anuales. En ese caso, el límite para tener que realizar la declaración de la Renta baja a 14.000 euros anuales.