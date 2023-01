Madrid construyó más de la mitad de la vivienda protegida de los últimos tres años en España

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha destacado que el 56 por ciento de la vivienda protegida que se construyó en España en los últimos tres años se hizo en Madrid.

A su juicio, eso obedece a una política incentivadora en la que el Gobierno regional “pone a favor de los madrileños un gran número de viviendas”. “Seguimos impulsando la misma estrategia de poner suelo en el mercado, de favorecer la construcción de vivienda y hacer llegar a jóvenes oportunidades para que se independicen y puedan formar una familia. La política de vivienda es una prioridad para Ayuso y esos datos así lo demuestran”, ha indicado.

Por otro lado, también preguntada por los periodistas sobre la petición del secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, de que la Comunidad de Madrid incremente con 100 euros la ayuda estatal del bono joven de alquiler, Martín ha respondido que Lobato “debería conocer de primera mano las medidas que implanta Pedro Sánchez”.

“Esas declaraciones forman parte del enfrentamiento y diferencia de criterio con el presidente del Gobierno, sino no se puede entender. La propia norma del Ministerio impide que la Comunidad de Madrid o cualquier otra complemente el bono joven de alquiler con un único objetivo: que Sánchez sea la única persona posible que pueda complementar ese bono, excluyendo a las comunidades. Estamos en un periodo electoral y estamos viendo cosas que llaman la atención. Sánchez no tiene límites y se encuentra con un portavoz parlamentario que hace unos planteamientos que no están acompasados con él”, ha apostillado la consejera.