El Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) llega con sorpresas para todos los públicos

«Estas cosas nos recuerdan que vale la pena lo que hacemos. Y escuchar de un teatro público esta maravilla de música es una prueba de que tenemos que seguir así». Así empezó ayer su agradecimiento la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a propósito del próximo gran evento musical.

Y es que, pese a ser un festival internacional, se ha convertido en una cita imprescindible en el circuito musical madrileño. Según la consejera, esto se debe gracias a saber conjugar dos ingredientes básicos: la innovación y la tradición. Y, sobre todo, como es el caso, contar con el beneplácito del público. «Este festival se encuentra dentro de los fundamentales de la región», manifiesta de la Cruz.

El Festival Internacional de Arte Sacro 2023 (FIAS) tiene una amplia programación para el mes de febrero y, aunque se esperan muchas sorpresas especiales para Madrid, cuenta con una amplia presencia internacional: 15 grupos en total procedentes de Alemania, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Marruecos, Portugal y Suiza. La convivencia de estilos a la que aludía la consejera se debe a la capacidad de incluir en un mismo programa estilos como el folk, flamenco, jazz, pop, música antigua o electrónica. Es por eso, por lo que este evento atrae a un público de diversas edades y generaciones.

Los lugares elegidos para la celebración de los conciertos son: la Basílica Pontificia de San Miguel, las iglesias de Santa Bárbara, San Antonio de los Alemanes y de la Encarnación, el Monasterio de Santa María de El Paular, el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo del Escorial, la Capilla del Palacio Real y, como no, en el lugar de la presentación, los Teatros del Canal.

Una edición especial

La XXXIII edición del FIAS tiene una connotación destacada este 2023, y se debe a la coincidencia con otras fechas importantes como el V Centenario de la Villa de Galapagar, el Año Picasso o el IV Centenario de la Canonización de San Isidro.

Por ello, durante alrededor de cinco semanas, habrá una oferta musical de 39 conciertos en total y 26 estrenos, de los cuales ocho son absolutos y cinco en la Comunidad de Madrid. Uno de los objetivos principales, tal y como apuntó la consejera de Cultura en la presentación, es «que el oyente mantenga intacta su curiosidad por descubrir nuevas propuestas y nombres en un amplio espectro de estilos y lenguajes musicales».

Otro de los aspectos a destacar del festival es la presencia de voces femeninas, tanto en el repertorio de música antigua (María Espada, Jone Martínez, Lucía martín Cartón, Lucía Cahiuela, Ana Viera Leite, Ana Quintans, Rita Morais, Alena Dantcheva, Francesca Cassinari y Elisabeth Hetherington; como el panorama actual con Mariola Membrives, Nina Nastasia, Sofía Comas o Sophia Djebel Rose.

Otros encargos que se suman al festival llegan del compositor y pianista Moisés P. Sánchez con su obra reciente sobre el «Guernica de Picasso», o el compositor y saxofonista cubano Ariel Brínguez con su novedad de «Oda al nacimiento», que conjuga partes del jazz y la espiritualidad. En el territorio de la música antigua se encuentra L’Aphotéose, que inaugurará el festival con las cantatas de Johann Sebastian Bach. Il Fervore rememora la corte napolitana de Carlos III; Alessandro Scarlatti interpretará el grupo dirigido de Manuel Minguillón, Collegium Musicum Madrid.

Lo que se busca con ello es «reflexionar sobre una definición más universal y contemporánea de lo sagrado, en torno a unos límites que en cuanto a espacio y tiempo se extienden más allá de un determinado contexto religioso», explica a propósito del acercamiento de los jóvenes al festival, Marta Rivera de la Cruz.

Durante la presentación, la consejera de Cultura trasladó la atención que han prestado en nuevas promesas que no han recibido la atención que merecían. Por ello, estarán dentro del programa nueve grupos que serán la gran irrupción del festival. Algunos ejemplos son Anacronía, elegido el mejor grupo joven 2022 por la asociación GEMA; Rita Morais presentará un programa en torno a la figura de Bach y sus hijos; la corte de Viena durante la Guerra de los Treinta Años será interpretada por The Ministers of Pastime y El Gran Teatro del Mundo se suma al tenor francés Cyril Auvity, con el fin de presentar a los principales compositores franceses.

Todo esto y mucho más podrá disfrutarse en la capital desde el 21 de febrero hasta el 30 de marzo.