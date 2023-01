El músico que acerca con su violín Ucrania a la victoria

El ucraniano Vasyl Popadiuk es un músico con todas las notas, corcheas y semicorcheas posibles. Es capaz de tocar, profesionalmente, 15 instrumentos y está considerado un virtuoso tanto del piano como del violín, una exclusiva etiqueta al alcance de muy pocos. Este viernes 27, el violinista dará un concierto benéfico a las 19:30 en la ciudad de Alcalá de Henares, en el Auditorio Municipal «Paco de Lucía».

Hijo de un famoso compositor, Popadiuk se crió en Kyiv en tiempos soviéticos, cuando su país formaba parte de la antigua URSS. Desde muy pequeño comenzó a destacar en la música. Con tan solo 7 años ya estaba estudiando en la escuela para superdotados Lysenko de Kyiv y a los 18 ingresó en el Conservatorio Nacional de Música Tchaikovsky de Ucrania. Ya en 1993, el joven prodigio emigró a Canadá donde además de seguir con sus estudios clásicos ha formado un grupo, The Papa Duke Band, y ha realizado numerosos conciertos.

En Ucrania se le considera una eminencia de este instrumento de cuerda tan complejo y es además archiconocido por su gran sentido del humor que sabe demostrar también en sus compases. Hasta tocó en la campaña electoral del actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Desgraciadamente, la vida de todos los ucranianos cambió completamente el 24 de febrero, con la invasión rusa de Ucrania. La de Popadiuk, que ahora reside en Ottawa, también. Nada más comenzar la ofensiva, el músico inició una gira por todo el mundo. Incluso participó en marzo en uno de los primeros actos en Polonia para recaudar fondos para las víctimas de la guerra. El concierto coral «Save Ukraine: Stop the War» fue retransmitido en más de veinte países en formato maratón televisivo. Los días pasan, pero los ataques rusos no cesan. Cada día son más las víctimas del Ejército de Vladimir Putin.

El violinista reconoce a LA RAZÓN que echa de menos su país. «Mi corazón siempre esta con Ucrania. Muchos amigos y mi familia en sentido extenso están allí. De hecho, la semana pasada estuve en Ucrania para ver cómo estaban mis amigos». Y es que a pesar de la invasión rusa, durante estos once meses, ha estado muchas veces allí «para apoyar y animar a los ucranianos con mi música».

Por cierto que no es la primera vez que Popadiuk interpreta en nuestro país. El violinista tocó para el entonces rey Juan Carlos I hace décadas. Rememora cómo a principios de los años 90 trabajaba como solista en el Teatro de Nazarov y «viajamos con el programa de cultura de Gorbachov por toda España. También recuerdo que la revista “Panorama” me hizo una entrevista y en ella me preguntaron: “¿Cuál es tu deseo?” Y mi respuesta fue: que Ucrania se separe de la Unión Soviética y sea un país independiente. Poco después, en el año 91, ese deseo se cumplió», confiesa Popadiuk.

Asimismo, el virtuoso del violín ya ha visitado la cuna de Cervantes. «En Alcalá de Henares, he actuado en ese mismo teatro, pero ya han pasado mas de 30 años».

Parte de la recaudación del concierto del viernes irá destinada al proyecto “Ambulancias para Ucrania”. La comunidad ucraniana en España, junto con el futbolista Roman Zozulya, se unieron para intentar comprar 47 ambulancias para ayudar al golpeado sistema sanitario ucraniano. «Creo que es mi deber ayudar a mi país y, como hace cada ucraniano, yo también ayudo con mi música a acercar a Ucrania a la victoria», asevera Popadiuk. «He elegido este proyecto porque en él participan varias asociaciones de ucranianos en España».

Volviendo a su pasión, la música, Popadiuk sí se moja en cuál es el mejor instrumento. No tiene dudas, su favorito es el violín. En cuanto a su género musical, del que se podrá disfrutar en Alcalá de Henares, Popadiuk indica que “está formado por varios estilos: folk, pop, latina, rock, gypsy, tradicional ucraniano, rumano, húngaro...». Un violinista ecléctico que ha grabado «un álbum con Deep Purple» y también toca música de Ennio Morricone, «aunque con mi propio toque».