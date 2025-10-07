Alcobendas regala 3.000 bonos de 5 euros para gastar en el comercio y la hostelería local

El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en circulación 3.000 bonos de 5 euros para gastar en el comercio y la hostelería del municipio y, paralelamente y en colaboración con la asociación de empresarios, sorteará cinco cestas de la compra entre los consumidores.

El objetivo es dinamizar la economía local. Durante todo el mes de octubre se celebra la campaña 'Bonos de Consumo, Comercio y Hostelería', en la que los consumidores mayores de 18 años pueden descargar estos bonos en la web www.bonosdescuentoalcobendas.org.

Cada persona puede obtener hasta un máximo de doce bonos. Se podrá usar uno por compras mínimas de 15 euros, dos en compras mínimas de 30 euros y cuatro bonos por compras de 50 euros. Estos importantes descuentos podrán disfrutarse en los establecimientos adheridos hasta el 29 de octubre o hasta agotar existencias, tanto en compras como en consumiciones en el local o recogida de pedidas. El Ayuntamiento advierte que los bonos no son válidos para pedidos a domicilio.

Compras gratis

También este mes de octubre y de forma paralela se ha activado una campaña de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), en colaboración con el Ayuntamiento y Banco Sabadell. "Comprar ahora en Alcobendas, ¡te puede salir gratis!" estará vigente hasta el 30 de octubre.

Todos los clientes que realicen compras o consumiciones en los comercios y locales de hostelería adheridos a la campaña entrarán en el sorteo de cinco cestas de la compra valoradas en 200 euros, compuestas por productos de alimentación, bebidas, cosmética, y artículos gourmet. Para participar, los clientes tienen que rellenar con sus datos la papeleta que se entrega con las compras y depositarla en la urna disponible en los establecimientos.