Almeida subraya su compromiso sostenible ante la Unión de Capitales Iberoamericanas, en Buenos Aires

En el marco de su viaje institucional a Buenos Aires para fortalecer la cooperación entre ambas capitales, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó anoche en la bienvenida oficial a la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Un encuentro que reúne en Buenos Aires a alcaldes, jefes de Gobierno, prefectos e intendentes de 21 ciudades iberoamericanas para trazar la agenda urbana del futuro.

Durante el acto, celebrado en el Teatro Colón de la capital argentina, el alcalde y copresidente de UCCI subrayó la importancia de una cita que reafirma el compromiso de las capitales con un futuro urbano sostenible y fortalece el papel de los gobiernos locales como motores del desarrollo y prosperidad en el que es, sin duda, el siglo de las ciudades.

En el desarrollo del encuentro, Almeida puso en valor el papel de la cultura como eje estratégico de las políticas urbanas y herramienta de transformación social y entregó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el galardón ‘Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2025’, por liderar una ciudad que es un referente en materia cultural, donde la creación artística, el patrimonio y la diversidad se integran como ejes del desarrollo urbano.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria general de UCCI y concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo; la directora general de la entidad Luciana Binaghi, y ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembros del cuerpo diplomático, el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, así como delegaciones de organismos internacionales como ONU-Hábitat.