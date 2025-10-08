Los alumnos con sobresaliente tendrán matrícula gratis en el Grado Superior de Formación Profesional de Madrid

La Comunidad de Madrid establecerá a partir del próximo curso la matrícula gratis para el Grado Superior de Formación Profesional (FP) a los alumnos que accedan a estos estudios con una nota media de 9, 10 o matrícula de honor.

Aquellos que alcancen unas calificaciones de 7 u 8 dispondrán de una bonificación del 50%, de forma que sólo tendrán que pagar 200 de los 400 euros anuales en los que está fijada, han avanzado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles la modificación del catálogo de precios públicos educativos para incorporar nuevas exenciones y reducciones, que comenzarán a aplicarse en el curso 2026/27. La eliminación del pago de tasas busca premiar el esfuerzo académico y reforzar la equidad en el acceso a la formación.

El Ejecutivo autonómico también acordará aplicar una reducción total de las tasas para los alumnos de FP que cuenten con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, así como para las víctimas de violencia contra la mujer.

Además, se establece la gratuidad en los cursos de especialización tanto de Formación Profesional como de Artes Plásticas y Diseño, dirigidos a la mejora continua y actualización laboral. Otra de las novedades incluidas en la reforma es la exención del pago del primer curso completo de Música o Danza para los estudiantes que hayan obtenido premio en las Enseñanzas Elementales de dichas disciplinas.

Por último, se eliminan los importes que los alumnos debían abonar por servicios administrativos en la Formación de Régimen Especial, que engloba áreas como idiomas, Música y Danza en sus distintos niveles (elemental, profesional y superior), así como Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y los estudios superiores de Diseño.

La Comunidad de Madrid no cobra ningún tipo de precio público por matriculación en otras etapas educativas no obligatorias impartidas en centros públicos como primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y Grado Básico y Medio de FP.