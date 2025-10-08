Los planes de Alcalá de Henares para remodelar el entorno del colegio Santos Niños

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertirá más de 140.000 euros para remodelar la calle Nuestra Señora de Belén en el entorno del colegio Santos Niños, dentro del 'Plan Alcalá mejora sus barrios'.

Esta actuación contempla la renovación del pavimento de una de las plazas adyacentes al colegio, de los alcorques, así como la mejora de la accesibilidad del peatón en dos de los paseos peatonales en este entorno escolar, unos espacios muy transitados, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En la actualidad, la acera objeto de esta actuación presenta un pavimento en muy malas condiciones, levantado en muchas de sus partes, al igual que los alcorques, que en algunos casos no cuentan con las dimensione adecuadas, y con zonas que se encharcaban cada poco tiempo.

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que el objetivo es mejorar los barrios de la ciudad y dar respuesta a las "demandas" que realizan los vecinos. Ha avanzado que próximamente también se remodelará otra de las plazas adyacentes al colegio Santos Niños para seguir mejorando la accesibilidad y estética del barrio.

Además, ha recordado que en esta zona el Ayuntamiento está llevando también a cabo el aparcamiento de Nuestra Señora de Belén con 350 plazas y una inversión de 1,4 millones de euros, así como mejoras en el entorno de las galerías comerciales de Santa Teresa o en la zona de Reyes II, donde se han realizado diferentes mejoras en pavimentación.