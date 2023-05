Ana Botella se cuela en la campaña con su mítico «relaxing cup of café con leche»

Una década después, Ana Botella vuelve a la agenda política madrileña. La mítica frase de la exalcaldesa de Madrid es la protagonista del vídeo de Más Madrid para desbordar hoy la Plaza Mayor en un acto considerado por la formación como uno de los más importantes de la contienda electoral. Las candidatas del partido de Ínigo Errejón a la Comunidad y al Ayuntamiento, Mónica García y Rita Maestre, llamarán a la participación durante la celebración del evento más castizo de la formación. El partido ha colgado en redes sociales la convocatoria, recuperando las conocidas palabras de Botella para confrontar el modelo de gestión de los populares con el suyo.

Diez años después del conocido discurso, Botella ha revivido en la escena madrileña probablemente sin quererlo. Fue en 2013 cuando la exalcaldesa popularizó la frase que la catapultaría al estrellato no solo nacional sino internacional. Delante de Felipe VI, las autoridades internacionales, el entonces presidente, Mariano Rajoy, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, la edil pronunció su discurso en favor de la candidatura olímpica de la ciudad para 2020. En Buenos Aires, Botella, como el resto de participantes, ensayó las palabras de apoyo a Madrid en varias sesiones previas al acto oficial. El «relaxing cup of café con leche», no fue improvisado, formaba parte del guion preparado por expertos en marketing político, que no midieron las consecuencias de la frase en boca de la entonces alcaldesa. «Es mejor decir “café con leche” en español porque así es como se llama en nuestro país», aseguraban ufanos los entonces asesores, reivindicando la genialidad de la idea. Madrid perdió los Juegos pese a los esfuerzos del equipo municipal, que apenas dejó espacio al resto de administraciones para desplegar una estrategia de «lobby» adecuada. Ahora, Más Madrid ha recuperado la archiconocida frase para caricaturizar la gestión de Botella, convertida en la diana favorita del acto. Las líderes de la formación pretenden hacer un compendio de gestión indiscriminada entre las políticas de ésta, las de Gallardón y las del alcalde, José Luis Martínez-Almeida; las de Aguirre, González y Cifuentes con las de Ayuso. Garrido y Rollán no están considerados en las filas de Más Madrid más que como «bulto» del enredo político con el que aspiran a escenificar el Madrid «de los ricos» frente a los «vulnerables», un clásico para posicionar al partido en el primer puesto del bloque de izquierdas de Madrid, donde no gobiernan desde hace tres décadas.