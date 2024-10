Arenillas dilata la renuncia a su escaño de diputada tras el caso Errejón

Hace cinco días que la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas a la que se acusó de encubrir tocamientos del exlíder de Sumar, Íñigo Errejón, anunció que dejaba el partido y su acta de diputada pero sobre el primero de los asuntos hay hermetismo total en el partido; y sobre el segundo, ya se sabe que ayer Arenillas aún no había presentado su renuncia a las 20:00 horas de ayer, hora límite de apertura del Registro de la Cámara, según confirmaron fuentes de la Asamblea de Madrid.

La portavoz de Mujer y coordinadora de Más Madrid, hasta ahora, tendría la opción, no obstante, de pasarse al grupo de diputados no adscritos a ningún partido político y continuar en la Cámara madrileña ejerciendo su labor, ya que el acta es personal, aunque Arenillas haya sido cesada de todos los cargos del partido. De optar por esta vía, tendría que ponerlo en conocimiento de la Mesa de la Asamblea de Madrid, un hecho que a última hora de ayer no se había producido. En este caso, sería el máximo órgano de la Cámara el que tendría que definir su papel, ya que todos los diputados tienen derecho a participar en comisiones y a formular preguntas al Gobierno en los plenos que se celebran cada jueves.

Lo cierto es que se espera que antes o después Arenillas renuncie a su acta de diputada tras verse involucrada en la peor crisis de Más Madrid a cuenta del fundador de la formación regionalista, Íñigo Errejón, pero tampoco se descarta que la diputada pueda estar manejando la opción de seguir como diputada no adscrita.

Arenillas anunció que dejaría todo lo que la vinculaba con su partido la noche del pasado viernes después de que la formación de izquierdas la acusar de «no informar al partido» y encubrir a Errejón cuando «tocó el culo» a una chica en un concierto en Castellón en junio de 2023 que lo denunció en las redes sociales. La también experta en violencia machista, como ella misma se define, lamentó a través de X haber sido el «chivo expiatorio» de su partido, además de contar que había sido víctima de violencia de género. Lamentó haber sido víctima de «una inmensa campaña de mentiras» y lamentó el «abuso de autoridad» de su grupo. También avanzó que presentaría una denuncia formal por vulneración grave de los estatutos ante la Comisión de Garantías de Mas Madrid.

Después, tras la rueda de prensa de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre fue más explícita en sus acusaciones y puso nombre y apellido a las personas del partido a las que había informado del comportamiento de Errejón. Entre ellas señaló a la portavoz del partido en la Cámara, Manuela Bergerot, que «no activó los mecanismos internos» ante el caso. Arenillas asegura que «informó a su partido pero la dirección no consideró relevantes los hechos» para activa nada.