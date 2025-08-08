Así es “Cachito de Cielo”, la capilla más deslumbrante de Madrid

El cielo en Madrid. Este bien pudiera ser espacio de reflexión y oración. Para algunos también un espectacular refugio contra el calor en estos días de agosto... Todo en uno de los lugares más castizos de Madrid. Nada parece indicar, a la vista de la fachada, extremadamente recogida y discreta, un tesoro arquitectónico y religioso de esta relevancia. Un lugar de recogimiento en medio de un Madrid trepidante.

Este espacio pertenece a las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. La capilla se sitúa en los bajos de un edificio del siglo XIX y su origen lo encontramos en 1911. Entonces, la fundadora de la orden religiosa, la beata María Emilia Riquelme y Zayas, consiguió que le cedieran en el edificio un espacio para su construcción, dado que por aquel entonces, a causa de la Ley Canalejas, no estaba permitido levantar edificios religiosos de nueva planta.

Cachito de Cielo Efe

Ahora, con el paso del tiempo, se ha convertido en un “imprescindible” para todo aquel que busque el “cielo” en la tierra de Madrid. Deberá dirigirse al número uno de la Travesía de Belén. Allí, este espacio, conocido como “Cachito de Cielo” será para muchos una revelación. Su nombre le viene dado por las nubes de yeso que decoran el presbiterio, todo un alarde decorativo, casi escenográfico. Tonos azules, blancos y angelotes. Cabe destacar que esta Iglesia está abierta las 24 horas del día y concede cada día desayunos a los más necesitados. Una conjunción entre la estética y la ética que ha logrado el reconocimiento de los vecinos y de todos aquellos que se han visto ayudados por la acción de esta capilla. La obra social de las Misioneras comenzó hace años: empezaron atendiendo a 15 personas al día, y ahora vienen 300. La pandemia del Covid no hizo más que aumentar las cifras de necesitados. Ahora, en pleno ferragosto, es un lugar mágico que invita a la meditación y el recogimiento.

Entre Chueca y Salesas, a cualquier hora del día o de la noche, se puede encontrar abierto este lugar. Un refugio para el cuerpo y el alma. El cielo en Madrid.