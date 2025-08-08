Agenda cultural contra el calor en Madrid: música, danza, circo, títeres y cine al aire libre

Un fin de semana de calor, pero también de arte y cultura para todos. Y gratis en muchos casos. La Comunidad de Madrid despliega este sábado y domingo su programación cultural para todos los públicos con teatro, música, danza, circo, títeres y cine al aire libre.

El Gobierno regional ha señalado que una de las citas más destacadas del fin de semana será el Festival de San Lorenzo, que continúa con tres propuestas de gran formato en enclaves singulares.

El viernes, la fadista portuguesa Lina_ presentará en la Sala de Cámara del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial su espectáculo 'Fado Camões', una reinterpretación contemporánea del fado basada en los versos del poeta clásico Luís de Camões, que por primera vez se presenta en la Comunidad de Madrid.

Esa misma noche, el Teatro La Antigua Mina de Zarzalejo acogerá 'Sherezade', una propuesta de Contrahecho Producciones que reimagina los relatos de 'Las mil y una noches' a través de la música, la danza y el teatro, en un formato diseñado para todos los públicos.

El broche de oro llegará el domingo en ese mismo espacio con el recital del pianista David Gómez, quien ofrecerá su espectáculo '1 Piano y 2000 Velas: un concierto íntimo y evocador', en el que la música se funde con la atmósfera mágica creada por la iluminación de velas.

La agenda del fin de semana se completará con espectáculos por toda la región. El humor absurdo de Zanguango Teatro recorrerá Brea de Tajo, El Vellón y Fresnedillas de la Oliva con 'El peor espectáculo del mundo'.

Proyecto Almealera llevará su teatro documental 'Una rueda que da vueltas' a Fresno de Torote, Navalagamella y Perales de Tajuña. El circo y la danza de La Córcoles llegarán a Rozas de Puerto Real y Lozoya, mientras que Edu Manazas presentará 'Fuera de Stock' en Torrejón de la Calzada y Chapinería.

Para el público familiar, el sábado en Prádena del Rincón, La Canica presentará su versión con títeres de 'El Mago de Oz'. Además, continúan los Conciertos Clásicos en Verano en iglesias y espacios patrimoniales: Le Retour actuará en Becerril de la Sierra y Soto del Real, y la violinista Sara Valencia lo hará en La Hiruela.

En la capital, el Parque Santander se consolida como epicentro de espectáculos familiares con 'Home', de Cris Clown, dentro del ciclo Veranos en el Parque. También habrá música en vivo con Lobos Negros en La Cabrera y Patáx en Chinchón, además de nuevas proyecciones del Cine de Verano en municipios como Becerril de la Sierra, Cercedilla o Valdemanco, y en espacios como el Centro Cultural Paco Rabal.

Exposiciones gratuitas

La agenda cultural se completará con propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid en sus diferentes espacios, todas con entrada gratuita.

Así, la Sala Cristóbal Portillo del Centro Cultural El Águila revive la cultura pop de los años 60 y 70 con la exposición 'Madrid Icono Pop 1964-1979', que reúne hasta 200 piezas de moda, fotografía y cine, hasta el próximo 21 de septiembre.

Por su parte, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M), con sede en Móstoles acoge una exposición dedicada a Jorge Satorre bajo el título 'Ría', que recorre los últimos 15 años de la obra del artista mexicano. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

Además, la Casa Museo Lope de Vega (Madrid) celebra un año más su programa estival Lope a la fresca todos los viernes de agosto, mientras el Museo Picasso Colección Eugenio Arias (Buitrago del Lozoya) ofrece talleres infantiles los sábados.

Fuera de la capital, en Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) alberga la exposición '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano' (hasta el 28 de septiembre). También en la ciudad complutense, se ha estrenado esta semana 'Alma de cántaro. Cacharrería y oficios alfareros desde tiempos de Cervantes'. Podrá visitarse en el Museo Casa Natal de Cervantes hasta el 21 de septiembre.

Por último, la cultura continúa su actividad en los diferentes espacios de la 'Red Itiner' con un total de diez propuestas que viajan por los 77 municipios madrileños adheridos.