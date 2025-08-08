Leganés despliega un sistema de videovigilancia ante sus Fiestas Patronales

Un nuevo sistema de videovigilancia instalado en la zona de La Cubierta y el Recinto Ferial y el estreno de los dispositivos electrónicos 'táser', son las principales novedades del dispositivo de seguridad que desplegará Leganés durante sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque.

Este dispositivo especial de seguridad, que se desplegará a lo largo de todas las Fiestas, que se celebran del 12 al 17 de agosto -aunque desde este viernes ya se podrán disfrutar las atracciones en el Recinto Ferial-, se reforzará además este año con un 6% más de agentes con respecto al año pasado.

El estreno de un nuevo sistema de videovigilancia, con ocho nuevas cámaras en el entorno de La Cubierta y doce cámaras adicionales en el Recinto Ferial, permitirá mejorar el control de aforos, detectar actividades ilícitas y actuar de forma más eficiente ante cualquier incidencia.

Además, la Policía Local de Leganés incorpora por primera vez el uso de dispositivos 'táser' dentro del operativo de seguridad diseñado para las Fiestas, que prioriza la prevención, la protección de los ciudadanos y el uso de herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad pública.

"Este año contaremos con 340 agentes de Policía Local para garantizar la seguridad durante las Fiestas patronales, un 6% más que el año pasado", ha destacado la concejala de Seguridad Ciudadana, Almudena González.

En cuanto a Protección Civil, González ha avanzado que dispondrán de casi 500 efectivos a lo largo de todos los días, además de un hospital de campaña, con cinco camas operativas durante todas las Fiestas, y seis ambulancias medicalizadas de primera intervención.

Además, como en 2023 y 2024, volverá a haber un Punto Violeta en la calle AC/DC para acercar los servicios integrales de la Policía en materia de violencia de género, así como facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de este tipo.

Por su parte, desde la Delegación de Medio Ambiente se ha dispuesto también un dispositivo especial para llevar a cabo la limpieza, transporte y eliminación de residuos de cualquier naturaleza de las vías urbanas o espacios públicos durante y después de todos los actos festivos.